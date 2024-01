Galapagos gaat strategische samenwerkingsovereenkomst aan met Thermo Fisher Scientific om gedecentraliseerd CAR-T productienetwerk in de VS verder uit te breiden

Thermo Fisher Scientific gaat CAR-T productie- en kittingdiensten leveren voor Galapagos ' point-of-care CAR-T kandidaat product in de San Francisco regio

Overeenkomst volgt op eerder aangekondigde samenwerking met Landmark Bio voor gedecentraliseerde CAR-T productie in de Boston regio

Mechelen, België; 4 januari 2024, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag aangekondigd dat het een strategische samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met Thermo Fisher Scientific, Inc. (NYSE: TMO) (“Thermo Fisher”) voor de gedecentraliseerde productie van Galapagos' point-of-care CAR-T kandidaat product in de San Francisco regio.

Onder de voorwaarden van de overeenkomst zal Thermo Fisher GMP productie leveren, evenals BioServices en Specialty Logistics voor Galapagos' CAR-T hemato-oncologie klinische programma in de San Francisco regio, met ingang van januari 2024. Galapagos zal de technologieoverdracht initiëren om de productieactiviteiten van Thermo Fisher mogelijk te maken. Deze samenwerking volgt op Galapagos' overeenkomst met Landmark Bio voor gedecentraliseerde CAR-T productie in de Boston regio, aangekondigd in november 2023.

“Terwijl we onze wereldwijde CAR-T expansiestrategie verder uitvoeren, zijn we zeer verheugd om samen te werken met Thermo Fisher, een leider in het versnellen van life sciences onderzoek en de ontwikkeling van levensveranderende therapieën,” zei Dr. Paul Stoffels1 , CEO en Voorzitter van Galapagos. “Samen zullen we een gedecentraliseerd CAR-T productienetwerk opzetten in de omgeving van San Francisco om de uitrol van onze cruciale klinische onderzoeken te ondersteunen en onze marktgereedheid te vergroten. Deze samenwerking bevordert Galapagos' toewijding om beter te voldoen aan de behoeften van patiënten en CAR-T therapieën beschikbaar te maken voor meer patiënten door snelle levering van geschikte CAR-T cellen.”

“Deze samenwerking markeert het begin van een spannende reis om Galapagos te ondersteunen met hun gedecentraliseerde productiestrategie”, zegt Jennifer Cannon, president Commercial Operations van Thermo Scientific's Pharma Services organisatie. “Door voortdurende investering in ons brede scala aan cel- en gentherapiecapaciteiten, biedt onze onlangs geopende vestiging in San Francisco, expertise en flexibiliteit in productie, evenals BioServices & Specialty Logistics, om klanten zoals Galapagos te ondersteunen vanaf het vroege ontwikkelingswerk tot aan de commercialisatie.”

De financiële voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

Over Galapagos' gedecentraliseerde CAR-T productieplatform

Het gedecentraliseerde, innovatieve point-of-care CAR-T-productieplatform van Galapagos biedt het potentieel voor de toediening van geschikte cellen binnen een mediane ader-tot-infuustijd van 7 dagen, een grotere controle door de arts en een uitzonderlijke patiëntenervaring. Het platform bestaat uit een end-to-end xCellit™ workflow management en monitoring softwaresysteem, een gedecentraliseerd, functioneel gesloten, geautomatiseerd productieplatform voor celtherapieën (met behulp van Lonza's Cocoon®) en een eigen strategie voor kwaliteitscontrole, testen en vrijgeven.

Over Galapagos

Wij zijn een wereldwijd biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren de meest overtuigende wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een diepe pijplijn te creëren van de beste kleine moleculen, CAR-T-therapieën en biologische geneesmiddelen in oncologie en immunologie. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd point-of-care CAR-T productienetwerk, zijn we toegewijd aan het uitdagen van de status quo en het leveren van resultaten voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X (voorheen Twitter) .

Contacten

Media:

Marieke Vermeersch

+32 479 490 603

media@glpg.com Investeerders:

Sofie Van Gijsel

+1 781 296 1143

ir@glpg.com







Sandra Cauwenberghs

ir@glpg.com

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken zoals bedoeld in de gewijzigde Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of zinsdelen als "zullen", "doel" en vergelijkbare uitdrukkingen. Toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over de samenwerking tussen Galapagos en Thermo Fisher. Toekomstgerichte verklaringen kunnen onbekende en bekende risico's, onzekerheden en andere factoren met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van die waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat de verwachtingen van Galapagos met betrekking tot de samenwerking met Thermo Fisher, met inbegrip van de potentiële voordelen van een dergelijke [samenwerking], onjuist kunnen zijn, de inherente onzekerheden die verband houden met ontwikkelingen op het gebied van concurrentie en wettelijke goedkeuringsvereisten, risico's die verband houden met de afhankelijkheid van Galapagos van samenwerkingsverbanden met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner Lonza), evenals de risico's en onzekerheden die worden genoemd in het jaarverslag op Form 20-F van Galapagos voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022 en de daaropvolgende deponeringen bij de Securities and Exchange Commission. Alle uitspraken anders dan uitspraken over historische feiten zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management van Galapagos en gelden alleen op de datum hiervan, en Galapagos verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of publiekelijk bekend te maken om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of wijzigingen in verwachtingen weer te geven, tenzij dit wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht is.

1 In dit persbericht moet 'Dr. Paul Stoffels' worden gelezen als 'Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV'.

