Azimut annonce le dépôt du Rapport technique NI 43-101 pour la Zone aurifère Patwon, Propriété Elmer, région de la Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 04 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV:AZM) (OTCQX:AZMTF) annonce le dépôt sur SEDAR+ d’un rapport technique indépendant (le « Rapport ») préparé selon la Norme canadienne 43-101 pour la Zone aurifère Patwon située sur la Propriété Elmer, détenue à 100% par Azimut. La Propriété Elmer est localisée dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec, Canada.



Le Rapport intitulé « Technical Report and Initial Mineral Resources Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Quebec, Canada » est daté du 4 janvier 2024. Il supporte une Estimation initiale des Ressources Minérales (« ERM ») pour la Zone aurifère Patwon qui a été divulguée par la Société avec le communiqué de presse du 21 novembre 2023. Il n’y a pas de différence entre le Rapport et l’information divulguée dans le communiqué du 21 novembre 2023.

Le Rapport est accessible sous le profil de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web d’Azimut (www.azimut-exploration.com).

Tel que divulgué dans le communiqué du 21 novembre 2023, l’ERM initiale comprend :

Resources indiquées: 311 200 onces dans 4,99 millions de tonnes à une teneur de 1,93 g/t Au

Ressources présumées: 513 900 onces dans 8,22 millions de tonnes à une teneur de 1,94 g/t Au

Ces ressources minérales incluent:

Ressources minérales en fosse à ciel ouvert (teneur de coupure de 0,55 g/t Au) Indiquées: 309 200 onces dans 4,97 millions de tonnes à une teneur de 1,93 g/t Au Présumées: 310 700 onces dans 4,21 millions de tonnes à une teneur de 2,29 g/t Au





(teneur de coupure de 0,55 g/t Au) Ressources minérales souterraines en vrac (teneur de coupure de 1,05 g/t Au) Présumées: 163 700 onces dans 3,49 millions de tonnes à une teneur de 1,46 g/t Au

(teneur de coupure de 1,05 g/t Au)

Resources minérales souterraines sélectives (teneur de coupure de 1,90 g/t Au) Indiquées: 2 000 onces dans 0,022 million de tonnes à une teneur de 2,83 g/t Au Présumée: 39 500 onces dans 0,52 million de tonnes à une teneur de 2,36 g/t Au



(teneur de coupure de 1,90 g/t Au)

Notes: Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car leur viabilité économique n’a pas été démontrée. L’estimation des ressources minérales suit les normes et les lignes directrices en vigueur de l'ICM (2014) et de l’ICM MRMR Best Practice Guidelines (2019). Les personnes indépendantes et qualifiées pour l’estimation des ressources minérales, telles que définies par NI 43-101, sont Martin Perron, Ing., Chafana Hamed Sako, Géo., et Simon Boudreau, Ing., tous employés de InnovExplo Inc. La date d'entrée en vigueur est le 14 novembre 2023.



Une analyse de sensibilité indique une faible variabilité de l’ERM en fonction de différents scénarios du prix de l’or et de teneurs de coupure, ce qui souligne la robustesse de la Zone aurifère Patwon.

Les tests métallurgiques préliminaires indiquent une minéralisation à or libre non-réfractaire, potentiellement facilement récupérable en combinant un circuit gravimétrique et une lixiviation cyanurée conventionnelle. Les taux de récupération atteignent jusqu’à 94%, incluant des récupérations par gravimétrie jusqu’à 37%.

L’ERM confirme la qualité des minéralisations aurifères de la Zone Patwon qui justifient des travaux d’exploration additionnels à proximité pour accroître l'inventaire minéral. De plus, Azimut considère que la Propriété Elmer, d’une longueur de 35 km, est encore à un stade initial d’exploration avec un fort potentiel aurifère. Deux objectifs sont définis pour le programme de forage planifié pour débuter en mars 2024 :

Prolonger la Zone aurifère Patwon , qui reste ouverte latéralement et près de la surface, en testant avec des forages courts, le potentiel de la surface jusqu’à 300 m de profondeur verticale; et

, qui reste ouverte latéralement et près de la surface, en testant avec des forages courts, le potentiel de la surface jusqu’à 300 m de profondeur verticale; et Continuer l’exploration de cibles aurifères significatives situées le long de zones de cisaillement situées en continuité directe ou subparallèles à Patwon. Les principales zones cibles, prêtes à forer, représentent une longueur cumulative de 20,5 km.

Personnes qualifiées

InnovExplo Inc., une firme indépendante de consultants miniers basée à Val d’Or (Québec) a préparé l’ERM tel que défini par la Norme canadienne 43-101 – Information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »). Les personnes qualifiées et indépendantes pour l’ERM au sens de NI 43-101 sont Martin Perron, Ing., Chafana Hamed Sako, Géo., et Simon Boudreau, Ing., tous employés de InnovExplo Inc.

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée d’Azimut au sens de NI 43-101.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec (Canada). Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources et présente un fort potentiel d’exploration. La Société contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium (voir le document : Azimut in Numbers).

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85.2 millions d’actions émises et en circulation.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, vice-président développement corporatif

Tel : (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Elmer. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.