Blackford et Rayscape annoncent la conclusion d’un partenariat commercial visant à proposer aux professionnels de santé une suite logicielle spécialisée dans l’analyse pulmonaire

Blackford, le fournisseur de plateformes stratégiques et de solutions d'avant-garde reposant sur l'IA, et Rayscape annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat commercial visant à proposer les solutions Rayscape CXR et Rayscape Lung CT aux professionnels de santé.



Cette alliance prévoit l’intégration de la technologie de pointe développée par Rayscape à la plateforme d’IA professionnelle de Blackford. Blackford permet aux professionnels de santé d'accéder à un vaste portefeuille de plus de 115 applications médicales basées sur l'IA, conçues pour améliorer l’efficacité clinique et les résultats chez les patients. L’intégration de la technologie avancée de Rayscape au cœur de la plateforme de Blackford apporte aux prestataires de soins de santé des outils performants conçus pour détecter de multiples pathologies sur les radiographies thoraciques, et leur permet également de dépister, d’analyser et de comparer des nodules sur les scanners pulmonaires.

« Nous sommes enchantés de nous associer à Rayscape et d’intégrer leurs solutions CXR et Lung CT à notre considérable gamme d’applications IA » observe Ben Panter, fondateur et PDG de Blackford. « L’engagement de Rayscape envers la détection et la gestion d’une vaste panoplie de pathologies thoraciques et pulmonaires s’aligne parfaitement sur notre mission visant à améliorer la vie des patients en exploitant l’IA pour stimuler l’efficacité des soins de santé ».

Rayscape CXR est une solution complète d’analyse de radiographie thoracique conçue pour optimiser les capacités de diagnostic des praticiens. Capable de détecter 148 résultats, et assortie de fonctionnalités uniques telles que le calcul de l’indice cardio-thoracique, le repérage de la COVID-19 ou la suppression et la soustraction osseuses, cette solution permet aux radiologues de bénéficier d'une vue d’ensemble complexe de l’état d’un patient.

Rayscape Lung CT exploite la puissance de l’IA pour renforcer la détection et la gestion du cancer du poumon. De la détection des nodules pulmonaires à leur localisation précise et leur analyse complète, en passant par la génération de comparaisons automatiques lors des contrôles de suivi, cette solution s’intègre parfaitement aux flux de travail existants, et apporte aux radiologues une solution complète en matière de détection et de suivi du cancer du poumon.

« Nous sommes ravis de nous engager dans cette collaboration avec Blackford, un leader dans le domaine de l’IA appliquée à la radiologie. Ce partenariat représente un important jalon de notre stratégie visant à équiper les radiologues d’outils IA de pointe » déclare Saif Stefan Iarca, PDG de Rayscape. « En intégrant nos solutions Rayscape CXR et Rayscape Lung CT à la plateforme IA avancée de Blackford, nous contribuons à l’amélioration des capacités de diagnostic tout en réformant les pratiques des professionnels de santé en matière d’analyse des radiographies thoraciques et de détection du cancer du poumon. Ensemble, nous visons à ouvrir la voie à des diagnostics plus précis, et par conséquent à améliorer les résultats chez les patients et à moderniser le flux de travail des radiologues ».

À propos de Blackford

Blackford est un pionnier dans le domaine de l'IA en radiologie, avec à son actif plus de dix ans d'expérience acquise en partenariat avec des hôpitaux de premier plan et des prestataires de technologies révolutionnaires. Nous nous positionnons comme un partenaire stratégique en IA, permettant à la communauté médicale d'accéder à une plateforme de base éprouvée, à des services personnalisés et à une gamme de plus de 100 applications dans le but d'aider les professionnels de santé à valoriser l'IA et à améliorer les résultats chez leurs patients.

Notre collaboration et notre récente acquisition par Bayer dans des conditions de pleine concurrence garantissent à nos clients et partenaires le soutien et la sécurité à long terme nécessaires à la réussite de leurs stratégies en matière d'intelligence artificielle.

Pour en savoir plus sur l'approche sur mesure proposée par Blackford en matière de solutions d'IA, consultez le site www.blackfordanalysis.com , et suivez-nous sur X et LinkedIn .

À propos de Rayscape

Rayscape améliore l’analyse des radiographies et des CT-scans pour les praticiens en exploitant une base répertoriant 15 000 000 d’images médicales. Fondée fin 2018 par une équipe de passionnés, Rayscape exploite la puissance de l’intelligence artificielle pour l'amélioration des soins de santé. Notre vocation consiste à équiper les radiologues d’outils IA avancés, leur permettant d’établir des diagnostics précis grâce à une analyse approfondie d’images médicales, telles que des radiographies thoraciques et des CT-scans pulmonaires. En appliquant pleinement l’IA à la radiologie, nous rationalisons le processus de diagnostic pour le bénéfice des professionnels de santé et, plus important encore, pour celui de leurs patients.

Rayscape fait office d’éclaireur en donnant une perspective ciblée sur la radiologie, qui ouvre la voie à des diagnostics plus précis. Rayscape s’engage à apporter une lueur d’espoir dans la vie des patients en améliorant la précision des diagnostics, et rend le travail des radiologues plus efficace en réduisant le temps nécessaire au diagnostic.

Pour en savoir plus sur Rayscape, consultez le site : https://rayscape.ai/

