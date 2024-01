FSP DÉVOILE LA TOUTE NOUVELLE GAMME DE BOITIERS CUT593

TAIPEI, TAIWAN, January 5, 2024 / EINPresswire.com / -- FSP Group, leader mondial de l'ODM de haute performance, de l'alimentation électrique STD modifiée et fabricant de composants de PC, est heureux de présenter aujourd'hui son tout nouveau boîtier ultra-tour haut de gamme CUT593, conçu pour les joueurs et les créateurs de contenu.Disponible en 3 configurations, CUT593, CUT593 ARGB et CUT593 Édition Premium, le boitier est idéal pour les assemblages de hautes performances qui peuvent pleinement tirer parti des caractéristiques et des fonctionnalités conçues intelligemment. De plus, les utilisateurs peuvent choisir entre deux options de couleur noire et blanche, offrant cette personnalisation en plus de son design futuriste.Les boîtiers de la série CUT593 sont conçus méticuleusement de façon à pouvoir s'adapter à une large gamme de facteurs de forme de carte mère de catégorie grand public, ce qui en fait un choix polyvalent pour tous les assembleurs de PC. Ils sont vendus avec des fonctionnalités centrées sur l'utilisateur de façon à améliorer l'organisation et les fonctionnalités durant le processus d’assemblage. Parmi ces fonctionnalités, on peut nommer la gestion des câbles sans outil pour une organisation sans effort et la façade avant qui peut être facilement changée de façon à répondre à vos préférences esthétiques, offrant une apparence personnalisée.Pour les personnes qui recherchent la plus grande commodité et une esthétique nette, l'édition Premium-CUT593P- va encore plus loin en incluant des câbles de bloc d’alimentation tressés préinstallés. Cet ajout rationalise le processus d’assemblage, le rendant accessible aux utilisateurs de tous niveaux d'expérience et garantissant la gestion nette des câbles ainsi qu’un processus de montage fluide.De plus, la série CUT593 est de taille optimisée, ce qui permet un dégagement d’espace suffisant avec une tolérance de hauteur de refroidisseur de processeur généreuse de 175 mm. De plus, il peut loger une carte graphique RTX série 4000 pleine taille d'une longueur allant jusqu'à 400 mm, autorisant des composants de haute performance sans compromis.Le CUT593 est conçu pour une efficacité de refroidissement supérieure. Il peut loger jusqu'à trois ventilateurs de 140 mm à l'avant et un ventilateur de 140 mm à l'arrière, préinstallés pour la commodité de l'utilisateur. De plus, ils ont la possibilité de monter plusieurs radiateurs, avec des supports disponibles à l'avant et sur le dessus facilement accessibles. Ce design prend en charge les radiateurs de 280 mm et 360 mm à l'avant et au-dessus du châssis, proposant diverses configurations de refroidissement par liquide. Il est également vendu avec une grande extension, un espace d’installation disque dur/ SSD, sept emplacements d’extension et plusieurs emplacements disques durs et SSD de 3,5" pour une facilité d’utilisation.MSRP (without VAT) in EURCUT593A BLACK 89.00CUT593P BLACK 119.00CUT593P WHITE 125.00Page du produit :CUT593P: https://www.fsplifestyle.com/en/product/CUT593P.html CUT593A: https://www.fsplifestyle.com/en/product/CUT593A.html CUT593: https://www.fsplifestyle.com/en/product/CUT593.html Vidéo du produit : https://youtu.be/pXzVr4QY_Vw Pour plus d'informations concernant le produit, veuillez visiter :Site officiel de FSP Group sur : www.fsp-group.com Site web de la marque du produit FSP Group sur : www.FSPLifestyle.com Facebook : www.facebook.com/FSP.global Instagram : https://www.instagram.com/fspglobalfan/ LinkedIn : www.linkedin.com/company/1842554 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9fFNxmk8V3kGZ1XeaaZPxw À propos de FSPFondée en 1993, FSP est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits d'alimentation électrique. Groupe FSP (3015 : Taïwan) répond aux diverses demandes des utilisateurs en matière d'alimentation électrique avec son équipe de R&D de 400 personnes, sa capacité de production robuste et ses lignes de production complètes. FSP propose plus de 500 modèles certifiés aux normes 80 PLUS et est le leader des certifications 80 PLUS. FSP permet aux utilisateurs de bénéficier de technologies respectueuses de l'environnement, en proposant aux entreprises et aux consommateurs des produits d'alimentation électrique respectueux de l'environnement et de haute qualité. En savoir plus sur le groupe FSP : www.fsp-group.com