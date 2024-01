PHILIPPINES, January 4 - Press Release

January 4, 2024 Pahayag ni Sen. Idol Raffy Tulfo sa Panay Power Crisis (Enero 4): Kasalukuyang nararanasan ang malawakang brownout sa Panay Island matapos ang sunod-sunod na pagtirik at tigil produksiyon ng mga planta sa mga nasabing lugar noong Jan. 2. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP), apektado sa mga power interruption na ito ang iba't ibang probinsya sa Panay kabilang na ang Iloilo, Aklan, at Capiz; ang island-province ng Guimaras, pati na rin ang Negros island. Naka-maintenance shutdown daw ang Panay Energy Development Corp. (PEDC) Unit 3, na ayon sa NGCP ay ang pinakamalaking plantang nagsu-supply ng kuryente sa Panay. Kasunod nito, biglang tumirik din ang PEDC unit 1 at PEDC Unit 2, at isa pang Palm Concepcion Power Corporation (PCPC) unit, ang pangalawa sa pinakalamaking power plant sa Iloilo. As of Jan. 3 ay nasa 68.75% na ang nawalang supply ng kuryente sa Panay. Kaya sumatotal, sa 13 power plants na dapat nagsu-supply ng kuryente sa probinsya, apat na lamang ang operational sa ngayon. Kinakailangan ng at least 300MW para ma-stabilize ang system at maibalik sa 100% ang supply ng kuryente. Bilang Chairperson ng Senate Committee on Energy, lubos kong ikinababahala ang kalbaryong dinaranas ng mga residente ng Panay na apektado ang pamumuhay ngayong bagong taon dahil sa power outage roon. Kaya patuloy akong nakikipag-coordinate sa NGCP, Department of Energy, National Electrification Administration (NEA) at iba pang ahensya para ma-monitor ang pangyayari sa probinsya at mabigyan ng agarang solusyon ito. Maghahain din ako ng Senate Resolution upang imbestigahan at mapanagot ang mga nasa likod ng hindi katanggap-tanggap na power outage na ito sa Panay island.