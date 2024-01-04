Duck Creek Technologies 与 CAMCOM 合作提升理赔管理：亚太地区保险行业目视检查的革命性发展

孟买，印度, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定义财产和意外伤害 (P&C) 以及普通保险行业未来的智能解决方案提供商 Duck Creek Technologies 宣布与不受行业限制的人工智能目视检查平台 CAMCOM 建立新的合作伙伴关系。通过此次合作，CAMCOM 旨在增强 Duck Creek Claims 在优化和简化车辆检查流程方面的能力。



CAMCOM 与 Duck Creek 之间的合作 在目视检查和保险理赔管理方面产生了强大的协同效应。CAMCOM 引入其人工智能技术，为亚太地区的 Duck Creek Claims 客户识别和评估各种车辆零件的损坏情况。 CAMCOM 人工智能损坏评估和成本估算整合 旨在识别机动车辆，辨别其品牌和型号，分析单个可见零件，并准确评估损坏情况。结果包含对行动方案的初步建议（无论是涉及维修还是更换）以及详细的成本估算。这一整合为保险理赔生态系统中的车辆检查提供了一种更高效、更实用的方法。

“Duck Creek 致力于确保我们的技术平台提供卓越的客户体验，并简化所有客户的保险流程，”Duck Creek Technologies 印度国家商务总监 Sudeep Chatterjee 说道。“我很高兴，我们与 CAMCOM 的战略合作伙伴关系旨在实现现代化、高效和可靠的技术解决方案，让客户能够通过无缝的理赔体验，提升安全感。”

“我们很高兴，与 Duck Creek Technologies 的战略合作伙伴关系将使我们的人工智能解决方案能够在基于数字的理赔服务中实现范式转变。这种合作伙伴关系将通过提升理赔的数字体验，帮助增强 Duck Creek 对客户至上的承诺，并通过完全透明为客户提供高价值的服务，”CAMCOM 联合创始人兼首席营收官 Uma Mahesh 表示。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外伤害 (P&C) 以及普通保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代化保险系统的平台，旨在让这个行业能够利用云的力量来实现敏捷、智能和永葆青春的运营。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们的市场领先解决方案可独立获取，也可作为一套 完整解决方案 获取，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedIn 和 Twitter 。

关于 CamCom

CamCom 是一个屡获殊荣、不受行业限制的计算机视觉 (CV) 平台，用于缺陷/损坏情况评估以及辨别由金属、塑料或玻璃组成的所有表面的异常。我们是在目视检查过程中利用 CV 和相关技术的先驱。通过与汽车生态系统中的领先参与者合作，该平台提供的解决方案可以创建从下线到报废的车辆可视化审计跟踪。CamCom 人工智能解决方案可提高效率，防止缺陷性渗漏，并且可提供非线性可扩展性。欲了解更多信息，请访问：https://camcom.ai/