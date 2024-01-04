Duck Creek Technologies 與 CAMCOM 合作提升索賠管理：徹底改變亞太保險領域的目視檢查

孟買，印度, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定義財產及意外保險 (P&C) 和一般保險未來的智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies 宣布與 CAMCOM 建立新的合作夥伴關係。CAMCOM 是一個行業不拘的人工智能目視檢查平台。透過是次合作，CAMCOM 旨在增強 Duck Creek Claims 優化及簡化車輛檢查流程的能力。



CAMCOM 與 Duck Creek 的合作 在目視檢查和保險理賠方面產生強大的協同效應。CAMCOM 推出人工智能技術，為 APAC（亞太地區）的 Duck Creek Claims 客戶識別及評估各種車輛零件的損壞情況。 CAMCOM 人工智能損壞評估和成本估算整合 旨在識別機動車輛、辨別其品牌及型號、分析單一可見部件並準確評估損壞情況。其結果包括對行動方案的初步建議，無論是涉及維修或更換，並附有詳細的成本估算。這種整合為保險理賠生態系統中的車輛檢查提供了更有效率、更實用的方法。

Duck Creek Technologies 印度國家商務總監 Sudeep Chatterjee 表示：「Duck Creek 致力確保我們的技術平台提供卓越的客戶體驗並為所有人簡化保險。我很高興我們與 CAMCOM 的策略合作夥伴關係能夠實現現代、高效且可靠的技術解決方案，讓客戶能夠放心地享受無縫的理賠體驗。」

「我們很高興與 Duck Creek Technologies 建立策略合作夥伴關係，這將使我們的人工智能解決方案在數碼化理賠服務方面實現範式轉移。此次合作將透過增強理賠的數碼體驗，強化 Duck Creek 以客戶為先的承諾，並透過完全透明的方式，為客戶提供高價值。」CAMCOM 共同創辦人兼首席營收官 Uma Mahesh 如是說。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一間定義財產及意外保險 (P&C) 和一般保險未來的智能解決方案供應商。我們是建構現代保險系統的平台，使保險業能夠利用雲端計算的強大功能實現敏捷、智能且持續發展的營運。真實性、目的性及透明度是 Duck Creek 的核心。我們認為保險應該在個人及企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為 全套解決方案 獲得，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com 。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲取最新資訊 – LinkedIn 和 Twitter 。

關於 CamCom

CamCom 是一個屢獲殊榮、行業不拘的電腦視覺 (CV) 平台，用於對金屬、塑膠或玻璃的所有表面進行缺陷／損壞評估及異常識別。我們是在目視檢查過程中利用 CV 及相關技術的先驅。透過與汽車生態系統中的領先企業合作，該平台提供的解決方案可建立車輛從終端線到報廢的可視化審計追蹤。CamCom 人工智能解決方案可提高效率，防止缺陷滲漏，並提供非線性可擴展性。欲了解更多資訊，請瀏覽：https://camcom.ai/