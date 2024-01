La SPFL rétablit une voie de péage EXPRES au pont Blue Water

POINT EDWARD, Ontario, 03 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des ponts fédéraux Limitée (La SPFL) est heureuse d’annoncer le rétablissement temporaire d’une voie de péage EXPRES au pont Blue Water (PBW) dès le 8 janvier. Cette décision s’inscrit dans le cadre de notre engagement à améliorer le passage à la frontière pour les clients commerciaux participant au programme EXPRES (Expéditions rapides et sécuritaires), une initiative commune de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP).



Le programme EXPRES a été conçu en 2004 pour accélérer le passage à la frontière pour les transporteurs commerciaux de marchandises admissibles. Le pont Blue Water, le seul à offrir une voie de péage EXPRES réservée, poursuivra ce service provisoirement jusqu’au début des travaux du deuxième projet de réfection du pont Blue Water en 2024.

« Nous avons écouté la clientèle et évalué minutieusement nos options pour assurer la sécurité de tous les voyageurs », a déclaré Karen Richards, directrice principale de l’exploitation à La SPFL. « Notre décision de rétablir temporairement la voie de péage EXPRES témoigne de notre engagement à faire un effort supplémentaire pour les clients commerciaux ».

Cette mesure temporaire souligne les efforts de La SPFL pour faciliter le transit et le passage tout en maintenant les normes de service les plus élevées possibles. Nous sommes fiers d’appuyer les participants au programme EXPRES et de poursuivre notre collaboration avec l’ASFC et la CBP pour améliorer l’expérience de passage au PWB.

Le rétablissement de la voie de péage EXPRES dépendra de la demande et de la disponibilité du personnel, afin d’assurer un fonctionnement optimal sans horaires de service fixes. Nous conseillons aux voyageurs de vérifier les panneaux de signalisation indiquant l’ouverture de la voie. Nous demandons à tous les usagers de respecter l’utilisation de la voie réservée. Tout conducteur s’engageant dans la voie de péage EXPRES sans y être autorisé sera redirigé vers l’aire d’inspection de l’ASFC, puis au début de la file d’attente d’une voie de péage standard pour les camions.

Bien que le programme EXPRES soit conçu pour les camions admissibles, La SPFL invite tous les usagers à profiter du programme de péage prépayé ConneXion pour un maximum de convivialité et de commodité. Le programme ConneXion permet un paiement rapide et automatisé du péage dans toutes les voies, améliorant ainsi l’expérience de passage pour tous les types de véhicules. Pour vous inscrire, veuillez visiter le site pontsfederaux.ca/conneXion/. Les usagers peuvent également synchroniser leur transpondeur du programme ConneXion avec leur compte Edge Pass pour obtenir des avantages supplémentaires.

Pour de l’information complémentaire sur la voie de péage EXPRES et les services offerts au pont Blue Water, veuillez visiter le site www.pontsfederaux.ca ou communiquer avec le service à la clientèle de La SPFL à l’adresse info-bwb@pontsfederaux.ca.

Pour de l’information complémentaire sur le programme EXPRES, veuillez visiter le site https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/fast-expres/about-apropos-fra.html.

Information complémentaire :

Alexandre Gauthier

Spécialiste principal des communications

La Société des ponts fédéraux Limitée

communications@pontsfederaux.ca

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de La SPFL consiste à gérer la Société de la façon la plus rigoureuse possible de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

