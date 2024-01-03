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Traffic Delays - VT Route 105 between Route 242 and Colton Road

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

­­­­­­­­­­­­         St Albans _       _

 

NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION

 

PLEASE EXPECT DELAYS ON VT ROUTE 105 BETWEEN ROUTE 242 AND COLTON ROAD IN THE AREA OF AMERIGAS DUE TO A MOTOR VEHICLE ACCIDENT. CURRENTLY THERE IS NO ESTIMATE ON THE DURATION OF THE CLOSURE.

 

UPDATES WILL BE PROVIDED AS DETAILS ARE AVAILABLE

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS AND SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE SLOWLY. 

 

PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

VERMONT STATE POLICE ST ALBANS

(802) 524-5993  option 3

 

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Traffic Delays - VT Route 105 between Route 242 and Colton Road

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