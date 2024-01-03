RE: Traffic Delays - VT Route 105 between Route 242 and Colton Road
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
St Albans _ _
NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION
PLEASE EXPECT DELAYS ON VT ROUTE 105 BETWEEN ROUTE 242 AND COLTON ROAD IN THE AREA OF AMERIGAS DUE TO A MOTOR VEHICLE ACCIDENT. CURRENTLY THERE IS NO ESTIMATE ON THE DURATION OF THE DELAY.
UPDATES WILL BE PROVIDED AS DETAILS ARE AVAILABLE
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS AND SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE SLOWLY.
PLEASE DRIVE CAREFULLY.
VERMONT STATE POLICE ST ALBANS
(802) 524-5993 option 3