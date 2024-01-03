CAPARA HOLDİNG GMBH ve Adem Çapar, başarıya giden yol hedeftir
İş geliştirme ve yatırım alanında lider bir şirket olan Adem Çapar ve CAPARA HOLDING GMBH, mobilya bölümüyle dünya lideri olma yolunda ilerliyor.”PARIS, FRANCE, January 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- İş geliştirme ve yatırım alanında lider bir şirket olan CAPARA HOLDING GMBH, özellikle oteller, ofisler, özel yaşam alanları ve mülkler için yüksek kaliteli geniş ürün yelpazesi göz önüne alındığında, mobilya bölümüyle küreselleşiyor ve kısa süre önce Türkiye'de yeni bir üretim işbirliği başlattı.
— Y.Rousseau, French daily newspaper "LE PAYS DE FRANCE"
İster şık otel mobilyaları arıyor ister ofisinizi yenilemek istiyor olun, doğru ürünü https://www.Capara24.de adresinde bulabilirsiniz. Özel oturma odası mobilyaları ve sözleşme mobilyaları özelleştirilebilir ve herhangi bir yaşam veya çalışma alanını isteklerinize göre döşemenize olanak tanır.
Capara, uzun yıllara yayılan etkileyici bir başarı öyküsüne sahiptir. Bu başarının arkasındaki kilit figürlerden biri, hiç şüphesiz, kurucu ve genel müdür olarak sürdürülebilir şirket gelişimi için rotayı belirleyen vizyoner girişimci Adem Çapar'dır.
Adem Çapar girişimcilik yolculuğuna net hedefler ve geleceğe yönelik net bir vizyonla başlamıştır. Fırsatları fark etme ve stratejik davranma yeteneği, Capara Holding GmbH'nin kurumsal sektörde önemli bir güç haline gelmesine yardımcı oldu.
Çapar yıllardır bu bağlamda, özellikle de emlak projelerinin geliştirilmesinde yer almaktadır. Holding şirketi, gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler, teknoloji ve yenilenebilir enerjiler de dahil olmak üzere çok çeşitli iş alanlarına odaklanmaktadır.
CAPARA HOLDİNG GMBH sadece çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluğa güçlü bir şekilde odaklanmasıyla da öne çıkmaktadır. Adem Çapar'ın liderliğinde şirket, sürdürülebilir iş uygulamalarını entegre etmesini ve topluma olumlu katkıda bulunmasını sağlayan net bir çevresel ve sosyal strateji izlemiştir.
Adem Çapar'ın öne çıkan bir özelliği de inovasyon ve teknolojiye olan bağlılığıdır. Ekonominin geleceği için ilerlemenin ve dijitalleşmenin öneminin farkındadır ve CAPARA HOLDING GMBH'yi bu alanlarda öncü bir rol oynayacak şekilde hizalamıştır. Bu, yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve dijital dönüşümü teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli projelere ve ortaklıklara yansımaktadır.
Adem Çapar sadece girişimcilik başarısına değil, aynı zamanda sosyal bağlılığa da odaklanmaktadır. CAPARA HOLDING GMBH, hayırseverlik projelerine aktif olarak katılmakta ve sosyal zorlukların üstesinden gelinmesine katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda Adem Çapar, başarılı şirketlerin topluma karşı sorumlulukları olduğuna ve kaynaklarını olumlu bir değişim yaratmak için kullanmaları gerektiğine inanmaktadır.
Adem Çapar'ın liderliğinde CAPARA sadece sürdürülebilir büyüme için sağlam bir temel oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda kurumsal sorumluluk ve sosyal bağlılık için standartlar belirlemiştir. Adem Çapar, inovasyonun sınırlarını zorlamaya ve çevresindeki dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmaya kararlıdır.
Adem Çapar, kısa süre önce düzenlenen bir basın toplantısında basın mensupları ve gazetecilerin yatırımla ilgili sorularını yanıtlarken şunları söyledi: "Yatırım dünyası, yeni fırsatlar, teknolojiler ve küresel gelişmelerle karakterize edilen sürekli bir değişim halindedir. Bu değişen ortamda, yenilikçi yatırım fırsatları konusunda doğru bakış açısına sahip olmak giderek daha önemli hale geliyor.
Güncel trend ve fırsatlardan bazıları bu çok yönlü sektörün dinamiklerine ışık tutuyor ve CAPARA HOLDİNG tüm yatırımlarıyla bu dinamikleri birebir takip ediyor!"
Bilgi ve ürünlere şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.Capara24.de
Yves Rousseau
LE PAYS DE FRANCE
+33 173434549
email us here