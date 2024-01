wamo presenta entusiasmanti novità per sostenere la crescita delle PMI

conto aziendale wamo

Conto aziendale wamo: il tuo alleato per crescita aziendale. Miglioramenti e funzionalità innovative per gestione finanziaria efficace e risparmio.

LONDON, UNITED KINGDOM, January 3, 2024 / EINPresswire.com / -- wamo è un fornitore di conti aziendali dedicato a sostenere la crescita e il successo delle imprese. Oggi, wamo, partner finanziario nel successo aziendale, è entusiasta di annunciare miglioramenti ai conti aziendali di wamo progettati per accelerare il percorso di crescita delle PMI. Con un impegno a metterti al primo posto, wamo introduce funzionalità che ridefiniscono convenienza, risparmio e gestione finanziaria senza soluzione di continuità.Massimizza i risparmi e le ricompensewamo comprende il valore di ogni centesimo nella tua attività. Ecco perché wamo sta introducendo Piani Annuali, che ti permettono di risparmiare di più mentre usufruisci dei nostri servizi. Passa a un piano annuale oggi e ricevi uno sconto esclusivo del 20%. Con i nostri piani Grow and Scale, puoi guadagnare fino al 1% di cashback su tutte le tue spese, confermando il nostro impegno a offrire un valore imbattibile per il tuo investimento in wamo.Contabilità senza sforzo - Integrazione con Xerowamo sta rivoluzionando la gestione finanziaria con un'integrazione senza soluzione di continuità con Xero. Dì addio alle attività manuali e abbraccia una contabilità semplificata. Come offerta speciale, tutti i nuovi conti aziendali di wamo ricevono una sottoscrizione gratuita di 6 mesi a Xero. Inoltre, paga il tuoi abbonamento Xero con una carta di debito wamo e goditi un cashback del 100% per i successivi 6 mesi.Gli utenti wamo esistenti non vengono trascurati. Effettua l'upgrade senza sforzo ai nostri piani annuali e integra Xero per ricevere un cashback del 100% sui canoni di abbonamento per 6 mesi quando paghi con una carta di debito wamo. È un'opportunità senza problemi per ottimizzare i tuoi processi finanziari e godere di notevoli risparmi.Diversifica il tuo portafoglio di investimentiCome parte del nostro impegno a fornire un ecosistema finanziario olistico, wamo presenta con orgoglio la funzione di Exchange. Scambia senza problemi tra le coppie di valute EURO e GBP attraverso le nostre applicazioni web e mobile user-friendly. Goditi tariffe competitive nei mercati spot senza commissioni e senza costi di transazione. Scambia senza limiti e diversifica il tuo portafoglio di investimenti senza sforzo.Supporto italiano per le imprese italiane in crescitaIl conto aziendale wamo è lieto di annunciare l'introduzione del supporto in lingua italiana, rafforzando il nostro impegno nel fornire un'esperienza senza interruzioni e personalizzata per i nostri utenti. Con questa ultima aggiunta, i nostri clienti di lingua italiana possono ora accedere a servizi di supporto dedicati nella loro lingua preferita. Da wamo, ci impegniamo a promuovere l'inclusività e la convenienza, e il nostro nuovo supporto in lingua italiana è una testimonianza del nostro impegno nel servire una comunità diversificata e globale di utenti.Queste nuove funzionalità sottolineano il nostro impegno nel fornire alle imprese strumenti potenti per prosperare nel panorama dinamico di oggi. Dai piani annuali che offrono risparmi consistenti alla contabilità semplificata con integrazione Xero e allo scambio di valuta senza problemi, wamo è il tuo partner nel successo. Scopri le possibilità, sblocca la crescita e vivi la differenza con wamo oggi.