Velocity rozszerza swoją działalność na 17 ośrodków w Europie

Firma Velocity będąca największą w Stanach Zjednoczonych siecią ośrodków badań klinicznych staje się również jedną z największych sieci ośrodków badań klinicznych w Europie.

Dodaje onkologię do możliwości terapeutycznych

LONDYN, Jan. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velocity Clinical Research („Velocity”), wiodąca firma - wielospecjalistycznych ośrodków badań klinicznych, ogłasza dziś dalszą ekspansję w Europie polegającą na dodaniu pięciu ośrodków w Polsce po przejęciu części - sieci KO-MED Centra Kliniczne i dwóch w Niemczech oraz Instytutu Badań Pulmonologicznych w Lunge-Clinic Grosshansdorf i KLB Gesundheitsforschung Lübeck.

Rozwój Velocity przyspiesza w całej Europie: w sumie 17 ośrodków w Wielkiej Brytanii, Polsce i Niemczech. Będąc największą w Stanach Zjednoczonych siecią ośrodków badań klinicznych, firma ta staje się jedną z największych sieci ośrodków badań klinicznych w Europie.

Dominic Clavell, dyrektor generalny Velocity na Europę, powiedział: „Nasza europejska sieć jest obecnie już większa niżsieć Velocity w USA, gdy została ona sprzedana GHO Capital. Velocity buduje zintegrowaną sieć ośrodków mogących zmienić paradygmat prowadzenia badań klinicznych orazdysponuje wielkością i skalą, dzięki którym może-rekrutować samodzielnie wystarczającą liczbę pacjentów -do zlecanych badań, jak też przyczyniać siędo realizacji celów poszczególnych krajów w Europie. Zintegrowany model zarządzania ośrodkami pozwala na istotnie skrócenie czasu uruchamiania ośrodków, oszczędzając koszty i czas start-up irmom prowadzącym badania na zlecenie (CRO) oraz sponsorom”.

Przejęcie KO-MED jest pierwszym przedsięwzięciem Velocity w dziedzinie badań onkologicznych, które stanowią około 40-50% badań klinicznych na całym świecie.

Od 2020 roku KO-MED jest wiodącą wieloośrodkową siecią w Polsce, która jak dotąd zaangażowała do badań klinicznych ponad 9000 pacjentów.

Dr n. med. Marek Konieczny, Prezes Zarządu KO-MED, powiedział: „Zajmuję się badaniami klinicznymi od ponad 25 lat i mogę stwierdzić, że zawsze pojawiają się nowe wyzwania, które stymulują mnie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. --. W większości przypadków uczestnik badań klinicznych czerpie korzyści zdrowotne z udziału w tychże badaniach, a to ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w przypadku badań onkologicznych. Widziałem na własne oczy, jak pacjenci, którzy wcześniej mieli bardzo małe szanse na przeżycie w oparciu o dostępne leki i procedury medyczne, teraz żyją pod moim nadzorem jako badacza dłużej, mogąc cieszyć się bliskością ukochanych osób.

Bycie częścią Velocity to wspaniała okazja do połączenia sił z najlepszą siecią badań klinicznych na świecie. To integracja – bardziej aniżeli afiliacja – pozwala nam zjednoczyć się we wspólnych wartościach. Biorąc pod uwagę moją nową rolę wiceprezesa ds. rozwoju korporacyjnego (CEE) i dyrektora medycznego (CEE), a także moje doświadczenie w budowaniu sieci ośrodków, zamierzam wspierać rozwój Velocity w Polsce i szerzej w Europie”.

Instytut Badań Pulmonologicznych zrealizował ponad 300 badań od momentu powstania 25 lat temu, prowadząc badania nad astmą oskrzelową, rozstrzeniem oskrzeli i zwłóknieniem płuc. Dr med. Anne-Marie Kirsten i dr med. Henrik Watz będący liderami w badaniach pulmonologicznych w Europie dołączają do Velocity w roli głównych badaczy.

Dr Kirsten powiedziała: „Od początku naszej kariery jako lekarze chorób wewnętrznych i -pulmonolodzy zdawaliśmy sobie sprawę, że tylko badania kliniczne mają potencjał innowacji. Postęp terapeutyczny w ciągu ostatnich 15 lat w POChP, zwłóknieniu płuc i astmie jest dużym osiągnięciem w kierunku poprawy jakości życia naszych pacjentów, do którego to osiągnięcia w znacznym stopniu się przyczyniliśmy”.

Dr Watz dodała: „Dzięki wsparciu Velocity wyraźnie dostrzegamy wyjątkową szansę na szybszą rekrutację, wykorzystanie wspólnych zasobów i infrastruktury oraz współpracę w ramach zespołu doświadczonych i wysoce profesjonalnych badaczy. Jako lekarze będziemy mogli bardziej skupić się na naszych pacjentach i ich potrzebach, ponieważ zadania administracyjne będą obsługiwane przez wspólne infrastrukturalne zaplecze, które zapewnia Velocity”.

KLB Gesundheitsforschung Lübeck znajduje się w samym sercu Lubeki. W ośrodku są prowadzone badania kliniczne nad chorobami układu oddechowego od 2008 roku.

Dr n. med. Andrea Ludwig-Sengpiel, partner zarządzający KLB, skomentowała: „Przechodzimy zmiany strukturalne w naszym świecie pracy. Cyfryzacja, zmieniające się wymagania wobec pracowników i ich przedefiniowane potrzeby to ważne kwestie, które można lepiej rozwiązać poprzez integrację z dużą siecią. Velocity skupia bardzo doświadczone i wysoce profesjonalne ośrodki badawcze o porównywalnych standardach jakości i pracy naukowej, tworząc ogromny efekt synergiczny, z którego mogą skorzystać wszyscy uczestnicy. Właśnie dzięki temu integracja z tą siecią jest tak atrakcyjna. Cieszymy się, że możemy być częścią międzynarodowej firmy”.

Nowe ośrodki dołączają do istniejących czterech ośrodków Velocity w Niemczech, jednego w Polsce i pięciu w Wielkiej Brytanii, z których trzy to nowo otwarte obiekty typu greenfield. Velocity ma prawie 100 placówek na całym świecie, a także dostęp do ponad 220 głównych badaczy i miliona pacjentów.

Dzięki scentralizowanej infrastrukturze i wspólnemu zapleczu technologicznemu ośrodki Velocity są w pełni zintegrowane, w związku z czym rekrutacja pacjentów przebiega sprawnie, a proces dostarczania danych cechuje się spójnością i wysoką jakością. W rezultacie, firmy prowadzące badania na zlecenie (CRO) oraz firmy biofarmaceutyczne mogą korzystać z szybszego i uproszczonego dostępu do pacjentów w Ameryce Północnej i Europie.

O firmie Velocity Clinical Research

Velocity to wiodąca - sieć zintegrowanych ośrodków badań klinicznych. Mając do dyspozycji prawie 100 ośrodków i ponad 220 badaczy, Velocity współpracuje z firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi w celu prowadzenia badań naukowych nad nowymi lekami, urządzeniami medycznymi, diagnostyką i preparatami złożonymi, które mogą poprawić zdrowie i samopoczucie ludzi. Velocity oferuje ujednolicone rozwiązania dla ośrodków badawczych, aby skutecznie zapewnić odpowiednich pacjentów, badaczy i personel badawczy do badań klinicznych w całych Stanach Zjednoczonych i Europie.

Firma prowadzi również centrum technologiczne w Indiach, gdzie zapoczątkowuje nową erę w badaniach klinicznych, opracowując innowacyjne systemy w celu wykorzystania obszernych danych dotyczących ośrodka, pacjentów i historycznych wskaźników wydajności. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Velocity dostarcza dane wysokiej jakości, zapewnia wzorową opiekę nad pacjentami i bezprecedensową wydajność badań klinicznych w dowolnej skali, odwiedź stronę VelocityClinical.com

O KO-MED

KO-MED Centra Kliniczne to sieć nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się ośrodków, które rekrutują do badań klinicznych pacjentów z całej Polski. Misja firmy polega na prowadzeniu badań klinicznych dającychpacjentom łatwy do nich dostęp a tym samym szansę na odzyskanie zdrowia, przyczyniając się do rozwoju medycyny. KO-MED działa na rynku polskiem od ponad 20 lat i zrealizował setki projektów badawczych. https://komed-ck.pl/en/about-us/

O dr n. med. Marku Koniecznym

Dr Konieczny jest specjalistą kardiologii i chorób wewnętrznych. Jest on założycielem pierwszej i największej dotąd w Polsce sieci ośrodków badań klinicznych – KO-MED CK - obejmującej zarówno prywatne dedykowane centra- badawcze jak również prywatne ośrodki badwcze zlokalizaowane na terenie szpitali publicznych, klinicznych oraz instytutów badawczych. Rozwijając tę sieć, Dr Konieczny odwiedzał liczne ośrodki badawcze i czerpał inspirację z najlepszych praktyk w Stanach Zjednoczonych. Nawiązał współpracę z Medical College of Wisconsin i był zaangażowany jako główny badacz i współbadacz w ponad 200 projektach badań klinicznych. Został doceniony za osiąganie najlepszych wyników rekrutacyjnych nie tylko w Polsce i Europie, ale również na całym świecie, w związku z czym powierzono mu prestiżową rolę koordynatora krajowego. Pełniąc tę funkcję zdobył zaufanie poparte licznymi audytami i inspekcjami, również tymi z ramienia Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), podkreślającymi najwyższą jakość cechującą KO-MED CK.

O Instytucie Badań Pulmonologicznych (ang. The Pulmonary Research Institute, PRI)

Instytut Badań Pulmonologicznych w Lunge-Clinic Grosshansdorf został założony 25 lat temu. Pod wspólnym kierownictwem dr med. Anne-Marie Kirsten i dr med. Henrika Watza przeprowadzono w nim ponad 300 badań, a praca tych dwojga badaczy została uwzględniona w ponad 250 publikacjach. Posiadając kluczowe kompetencje w obszarze POChP, Instytut Badań Pulmonologicznych prowadzi również badania w takich dziedzinach jak astma oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli i włóknienie płuc. https://pulmoresearch.org .

Dr med. Anne-Marie ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie w Hamburgu, a jej praca doktorska dotyczyła produkcji tlenku azotu w drogach oddechowych człowieka. Po ukończeniu studiów pracowała na Wydziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Moguncji i została kierownikiem biura Instytutu Badań Pulmonologicznych w Krankenhaus Grosshansdorf. Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego PRI.

Dr med. Henrik Watz studiował medycynę na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen w Niemczech, specjalizując się w chorobach płuc. Dodatkowe kwalifikacje medyczne uzyskał w Kompetenzzentrum für klinische Studien w Bremie oraz w Düsseldorfie. Był lekarzem w Instytucie Badań Pulmonologicznych w Krankenhaus Grosshansdorf, a w 2008 roku został dyrektorem zarządzającym PRI. Jako badacz ma doświadczenie kliniczne w raku oskrzeli, w badaniach z udziałem zdrowych ochotników (astma, POChP, sarkoidoza, zwłóknienie płuc).

O KLB Gesundheitsforschung Lübeck

Od 2008 roku KLB Gesundheitsforschung Lübeck GmbH prowadzi badania kliniczne w zakresie badań podstawowych i terapii chorób układu oddechowego, skupiając się na nowych substancjach czynnych i procedurach diagnostycznych dla astmy oskrzelowej, kataru siennego, alergii, POChP i rozstrzeni oskrzeli. https://www.klb-luebeck.de

Dr med. Andrea Ludwig-Sengpiel jest partnerem zarządzającym KLB Health Research Lübeck. Od 2001 roku przeprowadziła ponad 180 badań klinicznych fazy I-IV we wskazaniach astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu nosa, POChP, sarkoidozy, zwłóknienia płuc, alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej (AAOP) i rozstrzeni oskrzeli. Ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie w Hamburgu i prowadziła badania w Pneumologisches Forschungsinstitut am Krankenhaus Großhansdorf, a później została dyrektorem zarządzającym KLB.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8796f707-164e-4a65-9c5a-3f0c99074f39

