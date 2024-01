NP Digital zet commerciële voet aan Nederlandse grond en stelt Pieter Bos aan als Director of Business Development

AMSTERDAM, Jan. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eerder was hij directeur Twitter advertising in Nederland en actief bij LinkedIn. Eind oktober lanceerde het internationale digitaal marketingbureau van Neil Patel een kantoor in Nederland. Het was het vijfde nieuw geopende kantoor in korte tijd in Europa. Bos wordt onder leiding van Managing Director Joris Garritsen (ex-GroupM) verantwoordelijk voor de commerciële uitrol en groei in de Nederlandse en Belgische markt.



‘De oorsprong van het NP Digital netwerk ligt in kennisdeling en open source. Deze “breng-mentaliteit” zit ondanks de indrukwekkende wereldwijde groei van de afgelopen jaren nog altijd diep in het DNA van het bureau. Dat vind ik belangrijk en spreekt mij enorm aan. Destemeer omdat wij onze klanten willen helpen met de business- en performance doelstellingen van vandaag, maar ook samen met onze klanten vanuit de langetermijnaanpak willen inspelen op de kansen van morgen. Om die reis hand in hand met klanten (en ook partners) succesvol te begeleiden en het verschil te kunnen blijven maken moet je een business partner zijn, niet ‘zomaar’ een supplier en dan is deze diepgewortelde client-first benadering van doorslaggevend belang. Aldus Bos.

Zo zal NP Digital in Nederland stevig inzetten op haar core (en zelf ontwikkelde) oplossingen op het gebied van owned en earned media (zoals SEO, UX/UI design en CRO), maar helpt het bureau organisaties ook te anticiperen op de kansen en de toepasbaarheid voor performance marketing die bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en/of nieuwe gesloten ecosystemen met zich meebrengen.

Over NP Digital

NP Digital is een toonaangevend performance marketingbureau dat zich richt op challenger brands in het enterprise- en mid-market segment. Met eigen technologiedivisie en platform Ubersuggest, wordt NP Digital beschouwd als een van de snelst groeiende en meest bekroonde performance marketingbureaus. NP Digital blijft zich onderscheiden door het aanbieden van gratis educatieve content en marketingtechnologie. Klanten omvatten enkele van 's werelds meest prominente Fortune 500-merken en middelgrote DTC-organisaties. NP Digital is wereldwijd actief met meer dan 750 medewerkers.

