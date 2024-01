Instituto Internacional Lado: Uma Escola de Excelência Renova sua Certificação com a ACCET e Expande Horizontes na ICEF

Logo Lado International Institute Claudio Herrera Krell Claudio Herrera Krell Lado Schedule

VIENNA, VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS, January 3, 2024 / EINPresswire.com / -- O Instituto Internacional Lado, reconhecido como uma escola de excelência na região de Washington, tem a satisfação de anunciar a renovação de sua certificação junto à ACCET ( www.accet.org ), a agência nacional de credenciamento para educação contínua e formação. Esta certificação atesta a qualidade excepcional dos programas, corpo docente, instalações e serviços oferecidos pela Lado a estudantes de diversas partes do mundo.A renovação da certificação junto à ACCET é motivo de alegria e compromisso para a LADO, que possui mais de 40 anos proporcionando uma experiência educacional única aos seus alunos. O Instituto Lado destaca-se por seu método de ensino focado na comunicação e interação, permitindo que os estudantes desenvolvam as habilidades linguísticas e culturais necessárias para prosperar em um mundo globalizado.Além de celebrar essa notícia, a Lado tem planos ambiciosos para o futuro. Nos próximos meses, a instituição estará presente nas feiras da ICEF ( www.icef.com ) no Japão, Coreia, Colômbia e México, onde realizará reuniões com as principais agências educacionais do mundo. O objetivo é estabelecer novas parcerias e recrutar agentes adicionais que possam recomendar a experiência educacional da Lado a potenciais estudantes interessados em aprender inglês nos Estados Unidos.Claudio Herrera Krell, CEO da LADO, expressou sua satisfação por essas conquistas e enfatizou a importância de continuar inovando e crescendo. "Estamos encantados por termos renovado nossa certificação junto à ACCET, que representa um selo de qualidade e confiança para nossos alunos e parceiros. Também estamos entusiasmados com as oportunidades que surgem nos mercados da Ásia e da América Latina, onde há uma grande demanda por educação de qualidade em inglês. Queremos continuar oferecendo o melhor aos nossos alunos e à comunidade educacional internacional. Este é um passo crucial para começar o ano com energia e otimismo".Para obter mais informações, visite o site www.lado.edu , consulte o calendário de atividades anexo a este comunicado de imprensa ou explore as redes sociais do Instituto Internacional Lado.