Le conseil d’administration de la CPIVM nomme Marc Chénier nouveau directeur du pont

CORNWALL, Ontario, 02 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de la Corporation du pont international de la voie maritime (CPIVM) a le plaisir d’annoncer la nomination de Marc Chénier au poste de directeur du pont à la CPIVM. Les compétences exemplaires de Marc en matière de gestion, qu’il a perfectionnées en occupant divers postes à titre de directeur général, font de lui un candidat idéal pour ce poste clé.

Le parcours remarquable de Marc dans les domaines de la gouvernance responsable, des infrastructures et de la finance, de concert avec sa vaste expérience de travail auprès de diverses parties prenantes, y compris les groupes autochtones, s’inscrit parfaitement dans la vision stratégique de la CPIVM. Le parfait bilinguisme de Marc renforce son rôle à la tête de la CPIVM et facilite la communication ainsi que l’efficacité de fonctionnement.

Natalie Kinloch, présidente du Conseil d’administration de la CPIVM et première dirigeante de la société mère de la CPIVM, La Société des ponts fédéraux Limitée, a déclaré que : « Marc Chénier est un dirigeant chevronné, reconnu pour la réalisation de progrès sur les plans stratégique et de l’exploitation. Son expérience exceptionnelle dans la promotion d’une culture d’unité et de cohésion axée sur le développement de la collectivité et sur l’amélioration des infrastructures correspond parfaitement à la vision de la CPIVM. Nous sommes convaincus que son leadership aura une grande valeur pour toutes les parties prenantes, et renforcera notre engagement à l’égard de la gestion du pont international de la voie maritime. »

Carrie Lavigne, vice-présidente de la CPIVM et avocate générale de la Great Lakes St. Lawrence Seaway Development Corporation, le propriétaire américain du pont du chenal sud, a ajouté que : « l’expérience prouvée de Marc en direction générale et en réalisation de projets d’investissement sont d’importants atouts qui profiteront grandement à la CPIVM. Sa nomination témoigne de notre engagement à assurer la sûreté et la sécurité du pont international. »

Avant de se joindre à la CPIVM, Marc Chénier a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directeur général du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale, de la Fondation franco-ontarienne et de l’Association française des municipalités de l’Ontario. Dans ces fonctions, il a habilement géré les principaux aspects de l’organisation, allant de la supervision financière à l’engagement des parties prenantes. Son expérience en tant que directeur général au sein de plusieurs municipalités, notamment dans le cadre de grands projets d’investissement comprenant une vaste consultation auprès des collectivités et des peuples autochtones, ainsi que sa participation à divers comités, lui ont permis d’acquérir une connaissance approfondie de la gouvernance et des relations avec les collectivités, ce qui est essentiel pour son nouveau poste au sein de la CPIVM.

Marc Chénier entrera en fonction à la CPIVM le 2 janvier 2024, apportant avec lui de vastes connaissances et une perspective nouvelle qui contribueront assurément à la croissance et au succès continus de la CPIVM.