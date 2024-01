ExCellThera rencontrera les investisseurs durant la 42e conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare et participera aux prochaines conférences d'investisseurs

MONTREAL, 02 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ExCellThera Inc. (ExCellThera), un leader mondial des thérapies à base de cellules souches sanguines amplifiées, a annoncé aujourd'hui que ses hauts dirigeants tiendront des réunions d'investisseurs durant la 42e conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare, du 8 au 11 janvier 2024, à San Francisco, en Californie, et participera aux conférences d’investisseurs suivantes en janvier :

2024 Biotech Showcase (présentation)

Jour et heure de la présentation : 8 janvier 2024 à 16h45 HP

Conférencier : David Millette, PDG

Lieu : Salle de bal Franciscan D, Hilton Union Square, San Francisco, Californie

ExCellThera organisera également des rencontres individuelles avec les investisseurs durant la 42e conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare, du 8 au 11 janvier 2024, à San Francisco, en Californie.

B Riley 4th Annual Oncology Conference (discussion avec modérateur)

Jour et heure de la présentation : 18 janvier 2024 à 10h HE

Conférenciers : Guy Sauvageau, Fondateur et Scientifique en chef et David Millette, PDG

Lieu : mode virtuel

A propos de la thérapie cellulaire UM171

La thérapie cellulaire UM171 a été évaluée chez près de 100 patients atteints d’hémopathies malignes dans plusieurs études cliniques aux États-Unis, en Europe et au Canada. La thérapie cellulaire UM171 a reçu la désignation de médicament orphelin et la désignation de thérapie avancée en médecine régénérative (RMAT) de la FDA ainsi que la désignation de médicament orphelin, la classification de médicament de thérapie innovante (ATMP) et la désignation de médicament prioritaire (PRIME) de l'EMA.

Besoin médical élevé non satisfait Thérapie cellulaire UM171 Les patients atteints de leucémies aiguës et de myélodysplasies à risque élevé et très élevé, y compris les patients atteints d'une maladie réfractaire ou active, les patients nécessitant une seconde greffe et les patients présentant des mutations TP53 ou d'autres anomalies génétiques, disposent d'options de traitement limitées avec de faibles résultats de survie et une incidence élevée de rechute selon les normes de soins actuelles. Les essais de phase 2 de la thérapie cellulaire UM171 dans les leucémies aiguës et les myélodysplasies à risque élevé et très élevé ont été complétés avec succès.



Un essai de phase 3 de la thérapie cellulaire UM171 pour le traitement des leucémies aiguës et des myélodysplasies à haut et très haut risque est prévu en 2024. Patients atteints d'hémopathies malignes nécessitant une greffe de cellules souches et qui ne disposent pas d'un donneur adéquat disponible rapidement, y compris d'un donneur familial, non apparenté ou haplo-identique, ou de sang de cordon ayant une richesse cellulaire suffisante. Une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) a été complétée et est en cours d'évaluation accélérée auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour l'homologation de la thérapie cellulaire UM171 pour les patients adultes atteints d'hémopathies malignes nécessitant une greffe de cellules souches et qui ne disposent pas d'un donneur adéquat disponible rapidement.

L’utilisation de la thérapie cellulaire UM171 dans d’autres populations de patients, notamment les patients pédiatriques et les patients atteints de maladies hématologiques non malignes, est également à l’étude.

La thérapie cellulaire UM171 est une thérapie cellulaire expérimentale, et sa sécurité et son efficacité n'ont pas été établies par la FDA, l'EMA, Santé Canada ou toute autre autorité de santé.

A propos d’ExCellThera et de la technologie UM171

ExCellThera est un leader mondial des thérapies à base de cellules souches sanguines amplifiées. La plate-forme exclusive EnhanceTM d'ExCellThera est conçue pour fournir une plus grande dose de cellules souches thérapeutiques fonctionnelles en amplifiant les cellules souches hématopoïétiques (CSH) de n'importe quelle source et en neutralisant les effets du stress induit par la culture ou l'édition de gènes. ExCellThera s'associe à des sociétés biopharmaceutiques pour les aider à développer les meilleures thérapies cellulaires et géniques de sa classe en tirant parti des technologies qui forment la plateforme EnhanceTM, y compris la molécule brevetée UM171 qui possède un mécanisme d'action de premier ordre pour l'amplification ex vivo et la qualité fonctionnelle des CSH. Pour plus d'informations, visitez excellthera.com et suivez-nous sur LinkedIn.





