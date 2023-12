Les investissements dans les sociétés de biotechnologie en phase de démarrage ont diminué de 40 % en 2023 : livre blanc de Novotech

BOSTON, 30 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech , le principal ORC biotechnologique axé sur l’Asie-Pacifique et doté de capacités d’exécution mondiales, a publié aujourd’hui le livre blanc Navigating the Biotech Landscape (Naviguer dans le paysage de la biotechnologie) qui passe en revue les changements financiers significatifs ayant affecté l’industrie biotechnologique en 2023.



L’équipe d’analystes de Novotech propose gratuitement ces livres blancs d’experts afin de clarifier la planification et la stratégie des essais cliniques dans les domaines de la biotechnologie, de la biopharmacie et des petites et moyennes entreprises pharmaceutiques.

Le livre blanc Navigating the Biotech Landscape : Insights into Clinical Trials, Funding Trends, Challenges, and Transformations Amidst Covid-19 And Beyond (Naviguer dans le paysage de la biotechnologie : aperçu des essais cliniques, des tendances en matière de financement, des défis et des transformations dans le cadre du Covid-19 et au-delà) (2023) propose une évaluation approfondie du paysage financier mondial des essais cliniques en biotechnologie et délivre des informations précieuses et exploitables.

Le livre blanc identifie les principales causes de l’impact sur le secteur : « Une convergence de divers facteurs, notamment les pressions économiques, une concurrence intense, une dynamique de marché en constante évolution et des changements réglementaires, est en train de remodeler l’industrie, affectant à la fois les start-ups biotechnologiques très spécialisées et les géants pharmaceutiques bien établis ».

« En conséquence, les investissements dans les sociétés de biotechnologie en phase de démarrage ont diminué de 40 % en 2023 par rapport à 2022, marquant une baisse sans précédent de 55 % par rapport aux deux années précédentes », indique le livre blanc.

Il ressort de ce livre blanc que « dans ce paysage en constante évolution, la présentation de résultats cliniques améliorés et de réductions de coûts est apparue comme un critère essentiel pour le succès du développement d’un produit ».

Un élément perturbateur clé identifié dans le livre blanc est l’impact de la transformation numérique dans le secteur de la biotechnologie.

« L’adoption de l’automatisation, de l’intelligence artificielle et des technologies de pointe a réduit la demande d’une main-d’œuvre. La numérisation a rationalisé les processus, ce qui a entraîné des suppressions d’emplois. L’investissement substantiel de Pfizer dans la numérisation est emblématique de ce changement », indique le livre blanc.

Les données recueillies et analysées par l’équipe de Novotech offrent un aperçu approfondi de la situation financière de l’industrie et des secteurs biotechnologiques, ainsi que des régions subissant le plus de pression, avec notamment les résultats suivants :

En 2022, l’industrie pharmaceutique et biotechnologique a commencé à déplorer des licenciements, reflétant une évolution vers des opérations rationalisées

En 2023, la hausse des taux d’intérêt a entraîné une baisse de 40 % des investissements en phase de démarrage, ce qui a incité les entreprises à se tourner vers un développement de stade avancé

Les facteurs contribuant à ces changements sont notamment la pandémie en cours, l’expiration des brevets, l’intensification de la concurrence et l’échec des essais cliniques

Les grands acteurs ont procédé à des centaines et des milliers de licenciements pour s’adapter aux défis économiques

Le financement du capital-risque dans le domaine de la biotechnologie a augmenté jusqu’en 2021, mais a diminué par la suite, les États-Unis dominant les opérations de financement

Le financement global s’est concentré sur les projets précliniques, les séries A et B et la recherche en oncologie, malgré les difficultés de financement

Les petites entreprises de biotechnologie innovantes possédant des pipelines prometteurs et des notes favorables, sont rachetées en raison de l’expiration imminente de leurs brevets

Il existe une forte demande en matière de traitements de l’obésité et du diabète, d'anti-inflammatoires et de traitements anticancéreux

Les technologies du microbiome offrent des opportunités innovantes



Malgré la contraction globale du secteur, les essais de médicaments biologiques et de petites molécules ont affiché un taux de croissance annuel composé (TCAC) deux fois plus élevé entre 2019 et 2022. Voici quelques facteurs clés dans ce domaine :

La loi sur la réduction de l’inflation a un impact positif sur le financement des produits biologiques

Les produits biologiques ont dépassé la croissance des essais de petites molécules entre 2019 et 2022

Les États-Unis, le Canada et l’Europe se placent en tête dans le domaine des essais de produits biologiques et de petites molécules

Les essais de produits biologiques dans la région Asie-Pacifique ont été menés principalement par la Chine, l’Australie, le Japon et la Corée du Sud

La manipulation des gènes et les technologies génétiques révèlent un potentiel de transformation dans le domaine des produits biologiques



Il ressort en outre de ce livre blanc que « l’ère des cycles de financement de série A à succès, caractérisés par des investissements supérieurs à 150 millions de dollars pour les entreprises nouvellement créées, est en train de s’éteindre. Les tendances en matière d’investissement évoluent, la majorité des investissements dans le domaine de l’oncologie étant désormais réalisés dans les cycles de série B ou plus tard, ce qui représente environ 60 % des principaux investissements de l’industrie. »

