Pasame Un nouveau rapport de Novotech fait état de 1 000 essais cliniques sur le VIH à l’échelle mondiale

BOSTON, 30 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, le principal ORC biotechnologique axé sur l’Asie-Pacifique et doté de capacités d’exécution mondiales, a publié aujourd’hui la dernière édition 2023 de son rapport sur le périmètre mondial des essais cliniques sur le VIH, une maladie qui touche aujourd’hui plus de 39 millions de personnes.



L’équipe d’analystes de Novotech rédige ces rapports d’experts sur une base mensuelle. Ils sont entièrement gratuits, et dressent un bilan à jour de l’activité mondiale en matière d’essais cliniques, en révélant les régions où les volumes d’essais sont les plus élevés ainsi que les facteurs qui en sous-tendent les tendances. Ils abordent les obstacles rencontrés par les sociétés de biotechnologie dans des domaines thérapeutiques spécifiques et évoquent des thérapies à venir et les futures tendances en matière d’investissement.

Selon le rapport HIV Global Clinical Trial Landscape (ou : Périmètre mondial des essais cliniques sur le VIH), l’industrie biopharmaceutique a initié plus de 1 000 essais cliniques sur le VIH dans le monde depuis 2018. Leur ventilation géographique s’établit ainsi : L’Asie-Pacifique en pilote 29 %, suivie par l’Europe à 28 %, et l’Amérique du Nord à 26 %. Le reste du monde (RDM) n’en conduit qu’une part modérée de 17 %.

Dans la région Asie-Pacifique, c’est la Chine continentale qui retire la part du lion, à l’origine de 45 % des essais. En Europe, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni ont organisé le plus grand nombre d’essais sur le VIH. Parmi les pays du RDM, l’Afrique du Sud arrive en tête avec 31 % d’essais sur le VIH.

Le rapport passe également en revue les données relatives au nombre de cas et à la mortalité en 2022, par région.

L’Afrique du Sud a enregistré 7,6 millions de cas et 45 000 décès liés au sida, ce qui souligne la gravité de l’impact dans le pays.

L’Inde a déclaré 2,5 millions de cas et 40 000 décès, ce qui témoigne d’une charge de morbidité importante.

Aux États-Unis, 1,2 million de cas de VIH ont été recensés, causant la mort de 19 986 patients.

La Thaïlande a répertorié 560 000 cas et 11 000 décès.

En Europe occidentale, la France a enregistré 200 000 cas et 880 décès.

L’Espagne a constaté 150 000 cas et 640 décès.

L’Italie a dénombré 140 000 cas et 550 décès.

La Malaisie a déclaré 86 000 cas et 2 500 décès.

En données comparées, la Nouvelle-Zélande a enregistré des taux inférieurs, avec 3 600 cas et 100 décès.



Le rapport a analysé le risque global lié aux essais, révélant que la région Asie-Pacifique, avec sa population importante et son volume d’études comparativement plus faible, présentait un risque concurrentiel plus faible. La densité des essais dans cette région est plus de 6 fois inférieure à celle des États-Unis et environ 3 fois inférieure à celle de l’Europe.

Une analyse des données relatives aux investissements dans la lutte contre le VIH entre 2019 et 2022 a révélé que « la Chine a connu un afflux important de capital-risque, avec des investissements totalisant 1 534,8 millions de dollars, tandis que les États-Unis ont consacré 540,5 millions de dollars à la lutte contre le VIH. Ces investissements témoignent d’un engagement mondial en faveur d’une réforme des stratégies de prévention, de traitement et de sensibilisation au VIH. »

Le rapport passe également au crible l’évolution des traitements, relevant que les progrès dans « le traitement du VIH, des formulations innovantes de médicaments aux vaccins thérapeutiques en passant par les technologies d’édition génomique, traduisent les efforts en cours pour répondre à des besoins non satisfaits tout en induisant des options à la fois plus accessibles et plus efficaces aux personnes vivant avec le VIH. Le modèle de traitement est en pleine évolution grâce aux formules injectables telles que Cabenuva ou le lénacapavir, qui représentent des alternatives à la prise quotidienne de pilules ».

« L’islatravir en prise hebdomadaire et la méthode expérimentale d’édition génomique basée sur le CRISPR ont le potentiel d’alléger la charge de traitement du VIH et d’offrir des remèdes durables », précise le rapport.

En ce qui concerne le pipeline thérapeutique, le rapport constate que « sur l’ensemble des phases de développement des médicaments contre le VIH, la progression est prometteuse avec 50 médicaments en phase préclinique, 61 médicaments en phase I et 15 médicaments en phase I/II combinée. En outre, 34 médicaments sont en phase II, 13 en phase III, 9 ont été approuvés et 61 sont déjà sur le marché, ce qui témoigne d’un éventail robuste de traitements contre le VIH ».

Novotech emploie plus de 3 000 collaborateurs répartis sur 34 sites dans 25 pays, notamment en Australie, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Europe et en Nouvelle-Zélande.

L’ORC propose aux sociétés de biotechnologie une gamme inédite de services, de la phase initiale à la phase finale aux États-Unis et en Europe, avec une assise en Asie-Pacifique où l’entreprise s’est forgé une réputation de fournisseur d’essais cliniques accélérés de haute qualité.

Reconnue pour ses contributions à la pointe de l'industrie, Novotech a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment le CRO Leadership Award 2023 et le prix Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 et 2023.

Fondée en 1997, Novotech est une organisation de recherche clinique sous contrat (ou ORC) proposant des services complets à l'échelle mondiale et se consacrant à l'établissement de partenariats avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs.

Reconnue pour ses contributions majeures, Novotech a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment le « CRO Leadership Award 2023 », le « Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 » et le « Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award » depuis 2006.

La société propose une gamme complète de services, notamment des laboratoires, des installations de phase I, des conseils en matière de développement de médicaments et une expertise réglementaire. Elle a mené à bien plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de phase I à phase IV et des études de bioéquivalence.

Pour obtenir plus d’informations ou échanger avec un membre de l’équipe d’experts, consultez le site www.Novotech-CRO.com.