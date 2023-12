Das Beste kommt zum Schluss – MOWOTAS beendet das Jahr mit neuem Partner

Die Mowotas GmbH erweitert ihr Kanaltechnik-Portfolio. Ab sofort finden Anwender auch patentierte Beck Geräte im Sortiment des globalen Industriegroßhandels.

KAUFERING, BAYERN, DEUTSCHLAND, December 27, 2023 / EINPresswire.com / -- Die Mowotas GmbH mit Hauptsitz in Kaufering (Bayern) und die Beck GmbH aus Bad Rappenau (Baden-Württemberg) wollen im Markt der Kanaltechnik und Schachtsanierung zukünftig enger zusammenarbeiten. Beide Familienunternehmen eint ihr Anspruch, langlebige Produkte anzubieten, die in der Praxis sicher funktionieren. Durch die Kooperation profitieren Anwender aus dem In- und Ausland von einem umfassenden Angebot und noch mehr Service. Dazu gehören Schulungen und Produktvorführungen ebenso wie erstklassige Beratung und schnelle Verfügbarkeit der Produkte.Ein unschlagbares DuoWährend die Firma Beck auf fast 50 Jahre Branchenerfahrung und zahlreiche patentierte Eigenentwicklungen zurückblicken kann, wuchs die Mowotas innerhalb kurzer Zeit zu einem mehrsprachigen B2B-Onlineshop mit weltweitem Kundenstamm. Nach Anfängen in der DACH-Region und zunehmendem Fokus auf das restliche Europa, wurden mit der Gründung der Mowotas Thailand die Weichen für den asiatischen Markt gestellt.Das gesamte Produktspektrum aus dem Hause Beck umfasst eine Vielzahl verschiedener Artikel für gewerbliche und kommunale Einsatzorte, dazu gehören neben bewährten standardisierten Modelle ebenso maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen.Mehr Sicherheit für Kommunen und KanalarbeiterIm Rahmen der neuen Handelskooperation legt die Mowotas ein besonderes Augenmerk auf das Produktsegment der ergonomischen Schachtdeckelhebegeräte sowie auf die innovativen Lösungen für mehr Sicherheit am Schacht, bei welchen die Beck GmbH jeweils führend ist und die gleichermaßen für ihre Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind. Garantiert wird das durch interne Forschung und hauseigene Fertigung.Diese Erweiterung des Produktportfolios ermöglicht es der Mowotas, ihren Kunden noch umfassendere Lösungen im Bereich der Abwassertechnik anzubieten und vor allem den Aspekt der Arbeitssicherheit mehr in den Vordergrund zu rücken."Die Partnerschaft mit der Beck GmbH ist für uns ein wichtiger Schritt, um unser Produktangebot zu diversifizieren und unseren Kunden ein sinnvolles Paket an hochwertigen Lösungen zu bieten. Wir sehen uns als neutrale Instanz, die herstellerübergreifend nach Kriterien wie Qualität und Nachhaltigkeit entscheidet, welche Lieferanten wir in unseren Shop aufnehmen. Die Schachtlösungen von Beck sind bekannt für ihre außergewöhnlich Konstruktion, Langlebigkeit und Passgenauigkeit, und wir sind überzeugt, dass diese Kooperation unsere Position im Markt weiter stärken wird", erklärt Manuel Müller, Vertriebsleiter der Mowotas GmbH.Für die Beck GmbH liegen die Vorteile in einem erweiterten Vertriebsgebiet und mehr Sichtbarkeit durch den etablierten Mowotas Onlineshop. Auch hier blickt man erwartungsvoll auf die Zusammenarbeit und ist zuversichtlich, dass die langjährige Expertise beider Unternehmen zu einer erfolgreichen Partnerschaft führen wird.Über MOWOTASDie Mowotas GmbH ist ein global agierender Fachhandel für industrielle Sicherheitslösungen, Abwassertechnik und Druckluftprodukte. Mit einem breiten Produktportfolio und starkem Fokus auf interner Fachexpertise und unabhängiger Beratung beliefert Mowotas Kunden aus Handwerk und Industrie mit passenden Lösungen. Im Bereich Abwasser- und Kanaltechnik vertreibt die Mowotas GmbH alle relevanten Produktgruppen, von mechanischen Absperrgeräten und Sanierungszubehör über leistungsstarke Fräsroboter und Rohrinspektionskameras bis hin zur All-in-One Molchstation.Mit Dienstleistungen wie der Auslegung und Installation individueller Schutzeinrichtungen für Werkzeugmaschinen unterstützt die Mwowotas GmbH ihre Kunden bei der sicheren Arbeitsplatzgestaltung sowie bei der Umsetzung von EU-Sicherheitsrichtlinien. www.mowotas.com Über BECKDie Beck GmbH beschäftigt sich mit der Erfindung, Erprobung und Produktion von Kanal- und Schachtgeräten. Die Entwicklungsarbeit basiert von Anfang an auf praxisorientierten Ansätzen und berücksichtigt jahrelange Erfahrungen sowie vielfältige Anforderungen, insbesondere von kommunalen Kunden.Die Produkte von Beck, die durch intelligente Innovationen und kontinuierliche Weiterentwicklungen geprägt sind, genießen in der Branche einen hohen Stellenwert. Die einzigartigen, zuverlässigen und patentrechtlich geschützten Produkte des Unternehmens werden besonders geschätzt. BECK hat sich als erster und größter Fachdienstleister positioniert, der als einziger Hersteller ein Programm mit über 500 abgestimmten Spezialartikeln rund um den Kanalschacht anbietet. www.beck-tec.de