联拓生物签署协议转让其在中国及其他亚洲市场对NBTXR3的权利

上海和新泽西州普林斯顿, Dec. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克代码：LIAN），一家致力于为中国和其他主要亚洲市场的患者提供创新药物的生物技术公司，于今日宣布其与强生旗下杨森（Janssen）制药公司就一款在研发阶段的潜在同类首创放疗增敏剂NBTXR3达成协议，将其在中国、韩国、新加坡和泰国的独家开发和商业化权利转让给杨森。



根据协议条款，联拓生物将一次性收到2500万美元的付款。此外，联拓生物还有资格获得500万美元的销售里程碑付款。交易完成后，联拓生物将支持该资产向杨森的过渡，过渡期不超过六个月。

2023年7月，Nanobiotix授予杨森在全球（除之前已授权给联拓生物的区域）范围内合作开发和商业化NBTXR3的许可。

联拓生物董事会执行主席Konstantin Poukalov表示：“NBTXR3 已显示其改善多种高需求实体瘤适应症治疗效果的潜力。我们相信此次交易将建立在联拓生物为 NBTXR3 在亚洲已经建立的坚实基础之上。”

Nanobiotix 联合创始人兼执行董事会主席 Laurent Levy 表示：“联拓生物一直是正在进行的 NBTXR3 治疗头颈鳞状细胞癌的关键 NANORAY-312 临床试验的重要合作伙伴。我们期待继续推进 NBTXR3 在亚洲的临床开发，为全球有需要的人群带来新的治疗选择。”

关于NBTXR3



NBTXR3是一种新型、潜在的同类首创抗肿瘤产品，由功能化氧化铪纳米颗粒组成，经由一次性瘤内注射给药，并通过放射治疗激活。候选产品的物理作用机制（MoA）旨在通过放射治疗激活，诱导被注射肿瘤内大量的肿瘤细胞死亡，随后触发适应性免疫反应和长期的抗癌记忆。得益于该物理作用机制，NBTXR3 可以被扩展到任何可以通过放疗治疗的实体肿瘤和任何联合治疗方案中，特别是与免疫检查点抑制剂联合。

NBTXR3 目前主要的开发路径是评估其用于局部晚期头颈部鳞状细胞癌（HNSCC）治疗的疗效，针对该适应症的一项全球III期注册研究（NANORAY-312）目前正在进行中。该全球试验旨在比较经放疗激活的NBTXR3与单独放疗在不适合化疗的、高风险局部晚期头颈部鳞状细胞癌老年患者中的疗效和安全性。所有合格受试者将在随机分组前，根据研究者选择联合或不联合西妥昔单抗，按照1:1比例分配。有关NANORAY-312研究的更多信息，请访问ClinicalTrials.gov（NCT04892173）。2020 年 2 月，NBTXR3被美国FDA授予快速审批通道资格，用于治疗不适合铂类化疗的局部晚期HNSCC患者，无论其联合或不联合西妥昔单抗。该适应症的目标人群与当前开展的III期试验中的患者人群一致。

2021年5月，联拓生物从Nanobiox那里获得了在中国大陆、香港、澳门、台湾、泰国、韩国和新加坡开发和商业化NBTXR3的许可。

关于联拓生物

联拓生物是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病等不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问www.lianbio.com.

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