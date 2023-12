PHILIPPINES, December 24 - Press Release

December 24, 2023 Gatchalian renews call for ban on firecrackers ahead of New Year festivities Senator Win Gatchalian reiterated his call for a ban on the sale, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices ahead of New Year festivities. "While significant reductions in the number of fireworks-related injuries have happened over the years due to greater government regulation, it would be ideal to further reduce, if not eliminate, fireworks-related injuries by prohibiting any person or business establishment to manufacture, sell, discharge firecrackers or pyrotechnic devices except for authorized fireworks displays," Gatchalian said. "As much as we want to enjoy the holiday festivities, it remains crucial to ensure our celebrations are conducted with utmost safety and well-being in mind," he emphasized. The senator highlighted his Senate Bill 1144, which if enacted into law, will be called the Firecrackers Prohibition Act, amending Republic Act 7183, also known as An Act Regulating the Sale, Manufacture, Distribution, and Use of Firecrackers and other Pyrotechnic Devices. Gatchalian's proposed measure provides an exception to the prohibition of firecrackers. Entities requiring the use of fireworks and other pyrotechnic devices must secure a special permit from the PNP Fire and Explosives Office and any fireworks display must be done only by professionals who are technically equipped with skills and knowledge on the use of firecrackers. "The public should be mindful of the psychological trauma and anxiety disorders that they may experience due to firecracker-related explosions," Gatchalian said, also noting the impact of firecrackers on pets. "Taon-taon na lang, hindi nawawala ang mga nabibiktima ng mga paputok. Taon-taon na lang, nananawagan tayo na maraming ibang paraan ang pwedeng gawin para ipagdiwang ang Bagong taon nang masaya at maingay, hindi lang sa pamamagitan ng mga paputok," he said. The lawmaker noted that even with the issuance of Executive Order No. 28, which provides for the regulation and control of the use of firecrackers and other pyrotechnic devices, injuries related to firecracker use continue to persist. "Bukod sa pinsala na maaaring idulot ng mga paputok sa katawan, maaari rin itong maging sanhi ng sunog at magdulot ng polusyon sa hangin. Ang pinakamasama pa ay kung maging sanhi ito ng pagkamatay," he ended. Gatchalian muling nanawagan kontra sa paggamit ng paputok sa pagsalubong sa Bagong Taon Muling iginiit ni Senador Win Gatchalian ang kanyang panawagan para sa pagbabawal sa pagbebenta, pamamahagi, at paggamit ng mga paputok at iba pang pyrotechnic device sa nalalapit na pagdiriwang ng Bagong Taon. "Bagama't nabawasan na ang bilang ng mga pinsalang may kaugnayan sa paputok sa pagsalubong sa Bagong Taon dahil sa mas malawak na regulasyon ng pamahalaan, mainam na bawasan pa, kung hindi man maalis, ang mga pinsala ng paputok sa pamamagitan ng pagbabawal sa sinuman o ano mang negosyo na gumagawa, nagbebenta, o nagpapalabas ng iba't-ibang uri ng paputok o pyrotechnic devices maliban sa mga awtorisadong fireworks display," ani Gatchalian. "Dahil likas na sa atin na ipagdiwang nang maingay at buhay na buhay ang Pasko at Bagong Taon, ang higit na mahalaga ay matiyak na ang ating mga pagdiriwang ay ligtas," giit ng senador. Kung magiging batas, tatawagin ang Senate Bill 1144 ni Gatchalian na Firecrackers Prohibition Act. Layon ng panukalang batas na amyendahan ang Republic Act 7183, na kilala rin bilang Act Regulating the Sale, Manufacture, Distribution, and Use of Firecrackers and other Pyrotechnic Devices. Nilinaw ni Gatchalian na mayroong exemption ang kanyang panukalang batas. Aniya, sinuman o ano mang negosyo na nangangailangang gumamit ng paputok at iba pang pyrotechnic device ay dapat kumuha ng special permit mula sa PNP Fire and Explosives Office. Bukod dito, dapat mga propesyonal o eksperto lamang ang dapat na humawak ng fireworks display dahil sila ay may kasanayang teknikal at kaalaman sa paggamit ng mga paputok. "Huwag nating kalimutan na may psychological trauma at anxiety disorder na maaaring idulot ang mga paputok o anumang pagsabog," paalala ni Gatchalian sa publiko. Malaki rin aniya ang epekto ng paputok sa mga alagang hayop. "Taon-taon na lang, hindi nawawala ang mga nabibiktima ng mga paputok. Taon-taon na lang, nananawagan tayo na maraming ibang paraan ang pwedeng gawin para ipagdiwang ang Bagong taon nang masaya at maingay, hindi lang sa pamamagitan ng mga paputok," dagdag niya. Sinabi pa ng mambabatas na kahit na mayroon nang Executive Order No. 28, na nagtatakda para sa regulasyon at kontrol sa paggamit ng mga paputok at iba pang pyrotechnic device, nananatili pa rin ang mga pinsalang nauugnay sa paggamit ng mga paputok. "Bukod sa pinsala na maaaring idulot ng mga paputok sa katawan, maaari rin itong maging sanhi ng sunog at magdulot ng polusyon sa hangin. Ang pinakamasama pa ay kung magiging sanhi ito ng pagkamatay," pagtatapos niya.