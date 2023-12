PHILIPPINES, December 23 - Press Release

December 22, 2023 STATEMENT OF SEN. WIN GATCHALIAN ON PASAY RTC ORDER I will continue to take a special interest in cases involving individuals who pose as staff members of my office for extortion purposes. Hindi dapat nakakalusot ang anumang uri ng panloloko para makakuha ng anumang pabor. Kumpiyansa ako na sa bandang huli, mananagot sa batas ang mga taong may sala. Buo ang tiwala ko na ang ating mga korte ay masigasig sa tungkulin nito na usigin ang mga may sala, protektahan ang mga inosente, at magbigay ng patas na proseso para panatilihin ang kaayusan ng ating lipunan. Patuloy din nating isusulong ang adbokasiya laban sa mga mapanlinlang na mga taong patuloy na nagsasamantala sa ilan sa ating mga kababayan gamit ang iba't ibang uri ng panloloko.