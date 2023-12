CONSORZIO PIADINA ROMAGNOLA IGP Beginn der Influencer-Marketing-Kampagne in Deutschland

Das Konsortium der Piadina Romagnola g.g.A. kündigt den Start seiner Influencer-Kampagne an, mit der es die Herzen und Gaumen des deutschen Marktes erobern will

RIMINI, ITALY, December 22, 2023 / EINPresswire.com / -- CONSORZIO PIADINA ROMAGNOLA IGP Beginn der Influencer-Marketing-Kampagne in DeutschlandDas Konsortium der Piadina Romagnola g.g.A. kündigt mit Begeisterung den Start seiner innovativen Influencer-Kampagne an, mit der es die Herzen und Gaumen des italienischen und deutschen Marktes erobern will.Alfio Biagini: "Die Piadina Romagnola g.g.A. ist ein einfaches Lebensmittel, das unser schönes Land Romagna identifiziert und gleichzeitig verschiedene kulinarische Kulturen vereint."Berlin, 22. Dezember 2023 - 10 " Netzwerk-Meinungsführer " sind beteiligt: 5 in Deutschland und 5 in Italien für die Influencer-Marketing-Aktivitäten, die im Rahmen des dreijährigen Werbe- und Informationsprogramms "Wählen Sie die Europäische Freundschaft: Piadina Romagnola g.g.A." vorgesehen sind. Die von der Europäischen Union und dem Konsortium der g.g.A. Piadina Romagnola kofinanzierte Kampagne zielt darauf ab, den Kenntnisstand über die europäischen geografischen Angaben und insbesondere über die g.g.A. Piadina Romagnola durch eine Reihe synergetischer Aktivitäten zu verbessern, darunter digitale Kommunikation (Social und Influencer Marketing), TV, PR, In-Store-Promotion, B2B-Treffen, Workshops und Incoming Tours.Nach dem letzten Qualivita-Bericht steht die Piadina Romagnola g.g.A. mit einem Wert von 58 Millionen Euro an 15. Stelle der wertvollsten Produkte des Lebensmittelsektors, was einer Steigerung von +10,3% im Vergleich zum Jahr 2021 entspricht. Die Piadina Romagnola g.g.A. ist das einzige zertifizierte typische Produkt der Romagna unter den Top 15.Die Aktivität wird von RP Circuiti Multimedia konzipiert und umgesetzt, das mit SEC Newgate Italia für die Kommunikation des europäischen Projekts verantwortlich ist und das für dieses Jahr 5 deutsche Profile ausgewählt hat, darunter Lifeisfullofgoodies mit über 300 Tausend Followern auf Instagram. Ziel ist und bleibt es, nicht nur den authentischen Geschmack der Piadina Romagnola g.g.A. zu vermitteln, sondern auch die handwerkliche Leidenschaft und die Verbundenheit mit dem Land, die sie einzigartig machen."Die Piadina Romagnola", so Alfio Biagini, Präsident des Konsortiums, "ist eben diese g.g.A., ein einfaches Lebensmittel, das unsere schöne Region Romagna identifiziert und vereint. Die Influencer-Kampagne wird es uns ermöglichen, die Werte und den Geschmack des nationalen Brotes der Romagnoli, wie es von Giovanni Pascoli definiert wurde, zu bekräftigen, das auf viele Arten genossen und geschätzt werden kann. Auch in Deutschland, auch zu Weihnachten.“Eine Gruppe von deutschen Influencern mit einer starken Authentizität in ihrem Bereich wurde sorgfältig ausgewählt. Diese Influencer werden Piadina Romagnola g.g.A. mit ihrer Fähigkeit, die Öffentlichkeit einzubinden, durch Posts, Geschichten und ansprechende Inhalte auf ihren sozialen Kanälen direkt in die Wohnungen und das Leben der deutschen Verbraucher bringenJeder Influencer erhielt eine Markenschachtel mit der Piadina Romagnola IGP in zwei Varianten: die dicke und die dünne Rimini-Variante, eingewickelt in die "ligaza", das typische Taschentuch der Bauern der Romagna. Einmal geknotet, wurde es traditionell von den Männern benutzt, um ihr Mittagessen mit aufs Feld zu nehmen, und von den Frauen, um ihre Einkäufe zu erledigen. Ein Faltblatt erklärt und veranschaulicht den Influencern die Ziele des Projekts, seinen Ansatz zur Nachhaltigkeit und den Wert einer zertifizierten und von der Europäischen Union garantierten Produktion. Jeder Influencer wird sein eigenes Rezept der Piadina Romagnola g.g.A. interpretieren und es auf kreative und originelle Weise neu erfinden, wobei er gesunde, schmackhafte und nachhaltige Zutaten verwendet. Die Aktivitäten der Influencer werden bis Januar andauern.Die Maßnahmen des von der Europäischen Union kofinanzierten Programms, das am 28. Februar 2026 endet, werden über 200 Millionen Kontakte und fast 20 Millionen Verbraucher erreichen, die am Ende des Projekts ihr Wissen über die Vorzüge des EU-Qualitätssystems verbessert haben werden.Informationen in Bezug zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina RomagnolaDas Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola IGP wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die der Autorin/des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.