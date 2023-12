DEQ to Hold Additional Public Information Sessions on the Federal Climate Pollution Reduction Grant Opportunity

The North Carolina Department of Environmental Quality will hold additional public information sessions in January to provide information and gather feedback on the Department’s planned application for the federal Climate Pollution Reduction Grant (CPRG). For these sessions, DEQ is especially interested in feedback from low-income, disadvantaged communities and communities experiencing environmental justice concerns.

DEQ is also accepting general comments and suggestions on how to best implement CPRG programs. Please send comments via email to cprg@deq.nc.gov.

As part of the federal Inflation Reduction Act, the Climate Pollution Reduction Grant program provides states, local governments, territories and tribes with funds to develop and implement plans to reduce greenhouse gas emissions and other harmful air pollutants. The North Carolina CPRG project is an inter-agency effort across multiple state government agencies, with DEQ serving as lead.

The public information sessions will provide information about the CPRG and will help DEQ determine priorities for the CPRG application and funding if awarded. Participants will learn about the types of projects that qualify for CPRG funding and will be asked to describe eligible projects that would be most useful in their communities. Sessions will be held online through WebEx.



To submit a project idea for consideration as part of DEQ’s CPRG application, fill out this form.

Public Information Session: Online

When: 6:30 p.m. Thursday, Jan. 4, 2023

Where: WebEx

Link to register: click here to receive a meeting reminder and join information.

Join link: https://ncgov.webex.com/ncgov/j.php?MTID=m19521332977277b945cb6ab34a6d341f

Webinar number: 2434 444 8544

Webinar password: S5153pr7 (75153777 from phones and video systems)

Join by phone

+1-415-655-0003 US Toll

+1-904-900-2303 United States Toll (Jacksonville)

Access code: 243 444 48544

Public Information Session: Online

When: 6:30 p.m. Tuesday, Jan. 9, 2023

Where: WebEx

Link to register: click here to receive a meeting reminder and join information.

Join link: https://ncgov.webex.com/ncgov/j.php?MTID=m8ce4e20af62c42ff33202386774678ef

Webinar number: 2438 976 9622

Webinar password: MMqmV5hrn77 (66768547 from phones and video systems)

Join by phone

+1-415-655-0003 US Toll

+1-904-900-2303 United States Toll (Jacksonville)

Access code: 243 897 69622

More information about the Climate Pollution Reduction Grant and material from previous information sessions are available online.

If you need this information in Spanish or another language, please call 919-609-2189 or send an email to Guadalupe.Jimenez@deq.nc.gov.





RALEIGH - El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte celebrará sesiones informativas públicas adicionales en enero para proporcionar información y recabar opiniones sobre la solicitud prevista por el Departamento para la Subvención federal para la Reducción de la Contaminación Climática (CPRG, por sus siglas en inglés). Para estas sesiones, el DEQ está especialmente interesado en los comentarios de las comunidades con bajos ingresos, desfavorecidas y con problemas de justicia ambiental.

El DEQ también está aceptando comentarios y sugerencias generales sobre la mejor manera de aplicar los programas CPRG. Envíe sus comentarios al correo electrónico cprg@deq.nc.gov.

Como parte de la Ley federal de Reducción de la Inflación, el programa de Subvenciones para la Reducción de la Contaminación Climática proporciona a los estados, gobiernos locales, territorios y tribus fondos para desarrollar y aplicar planes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos nocivos. El proyecto CPRG de Carolina del Norte es un esfuerzo interinstitucional a través de múltiples agencias del gobierno estatal, con el DEQ actuando como líder.

Las sesiones de información pública proporcionarán información sobre el CPRG y ayudarán al DEQ a determinar las prioridades para la solicitud del CPRG y la financiación en caso de que se conceda. Los participantes conocerán los tipos de proyectos que pueden optar a la financiación del CPRG y se les pedirá que describan los proyectos elegibles que serían más útiles en sus comunidades. Las sesiones serán online a través de WebEx.

Para presentar una idea de proyecto para su consideración como parte de la solicitud del CPRG del DEQ, rellene este formulario.

Sesión informativa pública: en línea

Cuándo: 6:30 p.m. jueves, 4 de enero de 2023

Dónde: WebEx

Enlace para inscribirse: pulse aquí para recibir un recordatorio de la reunión e información sobre cómo inscribirse.

Enlace para unirse: https://ncgov.webex.com/ncgov/j.php?MTID=m19521332977277b945cb6ab34a6d341f

Número del webinar: 2434 444 8544

Contraseña del webinar: S5153pr7 (75153777 por teléfonos y sistemas de video)

Unirse por teléfono:

+1-415-655-0003 US Toll

+1-904-900-2303 United States Toll (Jacksonville)

Código de acceso: 243 444 48544

Sesión informativa pública: en línea

Cuándo: 6:30 p.m. martes, 9 de enero del 2023

Dónde: WebEx

Enlace para inscribirse: pulse aquí para recibir un recordatorio de la reunión e información sobre cómo inscribirse.

Enlace para unirse:

https://ncgov.webex.com/ncgov/j.php?MTID=m8ce4e20af62c42ff33202386774678ef

Número del webinar:

2438 976 9622

Contraseña del webinar:

MMqmV5hrn77 (66768547 por teléfonos y sistemas de video)

Unirse por teléfono:

+1-415-655-0003 US Toll

+1-904-900-2303 United States Toll (Jacksonville)

Código de acceso: 243 897 69622

Más información sobre la Subvención para la Reducción de la Contaminación Climática y material de sesiones informativas anteriores están disponibles en línea .

Si necesita más información en español por favor llame al 919-609-2189 o mande un correo a Guadalupe.Jimenez@deq.nc.gov.