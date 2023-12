Contestation du règlement de la Ville de Prévost – Énergir s’entend avec la Ville de Prévost

MONTRÉAL, 21 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergir a conclu une entente avec la Ville de Prévost concernant la contestation du Règlement 831 sur la décarbonation des bâtiments et autres mesures de réduction de gaz à effet de serre.



Énergir est d’avis que le projet de règlement clarifiant certains libellés du Règlement 831, présenté par la Ville de Prévost à la séance du conseil municipal d’aujourd’hui, notamment au sujet des équipements fonctionnant au moyen de gaz naturel renouvelable (GNR), permet d’éviter toute ambiguïté sur la portée de son règlement et est satisfaisant. Ainsi, Énergir s’engage à retirer le pourvoi, une fois l’adoption des modifications au règlement prévue à la séance du conseil municipal du 15 janvier 2024.

Des clarifications essentielles permettant l’accès à des options de décarbonation

Énergir tenait à ce que ses clients puissent avoir accès aux solutions renouvelables complémentaires à l’électricité, comme le GNR et la biénergie-GNR.

Les clarifications apportées au règlement initial de la Ville de Prévost indiquent notamment que:

Le remplacement d’un équipement existant fonctionnant en tout ou en partie au moyen d’un combustible fossile par un équipement fonctionnant à la biénergie-GNR est permis.



« Pour nous, il était essentiel que nos clients puissent avoir le choix de déterminer la meilleure option renouvelable pour eux. Dans un contexte où les défis liés à la disponibilité de la puissance électrique sont bien présents, toutes les solutions d’énergie renouvelable, que ce soit l’électricité, le GNR ou une combinaison biénergie-GNR, doivent être mises à contribution pour assurer le succès de la décarbonation des bâtiments. La conclusion de cette entente est le résultat d’une collaboration qui permettra à nos clients de la Ville de Prévost de bénéficier de solutions de décarbonation au meilleur coût possible tout en réduisant de façon importante leurs émissions de GES », Renault Lortie, vice-président, Clients et approvisionnement gazier.

Projet pilote pour la décarbonation des bâtiments existants

Ce type de règlement est nouveau et demande des ajustements opérationnels plus importants. Ce sera donc l’occasion pour Énergir de tester la chaîne de valeur, en passant par l’expérience client ainsi que celle de ses fournisseurs pour le secteur des bâtiments existants.

Énergir demeure toujours aussi engagée dans la transition énergétique du Québec. Elle offre sa pleine collaboration aux municipalités et les encourage d’ailleurs à la solliciter à cet effet dans l’accompagnement de leur parcours de décarbonation. Enfin, elle rappelle que sous réserve d’une décision de la Régie de l’énergie à être rendue, qu’elle s’est engagée à ce que tout nouveau raccordement à son réseau (à l’exception notamment des bâtiments à vocation industrielle) doive consommer une énergie 100% renouvelable dès le printemps 2024.

Énergir en bref

Comptant plus de 9 milliards $ d’actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

