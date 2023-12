VOSKER : Une année d'innovation, de reconnaissance et de croissance sans précédent en 2023

MONTRÉAL, 21 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOSKER, un fournisseur de premier plan de solutions de sécurité et de surveillance cellulaires de pointe, revient sur une année transformatrice marquée par des réalisations inégalées, des lancements de produits innovants et une reconnaissance remarquable de l'industrie.



VOSKER a également apporté des améliorations significatives à son application VOSKER, ce qui a permis d’améliorer l'expérience des utilisateurs et de développer les fonctionnalités. L'application mise à jour reflète l'engagement de VOSKER à fournir une interface fluide et intuitive qui permet aux utilisateurs de gérer et de surveiller facilement leurs systèmes de surveillance.

La trajectoire de croissance exceptionnelle de VOSKER n'est pas passée inaperçue, ce qui a valu à l'entreprise une place convoitée dans le palmarès des Entreprises – Leaders du secteur. Cette reconnaissance prestigieuse fait de VOSKER l'une des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide, ce qui témoigne de son succès durable et de son engagement en faveur de l'excellence. VOSKER a enregistré une croissance remarquable de 382 % entre 2019 et 2022, consolidant ainsi son autorité dans le secteur.

VOSKER a non seulement dépassé son propre record en transmettant 33 millions de photos en une seule journée, un exploit inégalé par ses concurrents, mais a également atteint un taux d'utilisation record avec le lancement de l'application VOSKER. Depuis l'introduction de cette fonctionnalité, la réponse à l'application mobile a été tout à fait remarquable. Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter des statistiques impressionnantes :

Sur App Store iOS : une note exceptionnelle de 4,6 étoiles basée sur 337 évaluations

Sur Play Store Android : une excellente note de 4,1 étoiles basée sur 214 évaluations

Les trois cofondateurs, Yan Gagnon, Jimmy Angers et Danny Angers, ont exprimé leur gratitude pour les efforts collectifs de toute l'équipe en déclarant : « 2023 a été une année incroyable pour VOSKER. Nos produits innovateurs, la reconnaissance de l'industrie et nos réalisations records témoignent du travail assidu et du dévouement de notre équipe. Nous restons déterminés à faire progresser le domaine de la sécurité et de la surveillance, et à fournir à nos clients les solutions les plus sophistiquées, les plus fiables et les plus sûres sur le marché. »

Pour ce qui est de l'avenir, VOSKER demeure concentré sur sa mission : fournir des solutions de sécurité et de surveillance de pointe qui permettent aux individus et aux organisations de protéger ce qui est le plus important. Bâtie sur des fondations reposant sur l'innovation, l'excellence et l'engagement envers la réussite des clients, VOSKER est prête à poursuivre sa croissance et son succès dans le paysage en constante évolution de la technologie de la sécurité.

Pour les demandes de renseignements des médias :

Roxane Klavir

Conseillère principale en communication externe et en relations publiques

PR@vosker.com