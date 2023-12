CSL et Adbri s'associent pour construire le premier navire autodéchargeant capable d’opérer entièrement à batteries électriques

MONTRÉAL, 20 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de services de transport maritime responsable, est ravi d'annoncer un partenariat stratégique de 20 ans avec Adelaide Brighton Cement Ltd. (« Adbri ») pour la construction et l'exploitation du premier navire autodéchargeant au monde capable d’opérer entièrement à batteries électriques.



Le navire conçu sur mesure remplacera le Accolade II d'Adbri et épaulera les opérations de calcaire de l'entreprise en Australie-Méridionale en mettant l'accent sur l'efficacité et la responsabilité environnementale. Le navire pourra transporter jusqu'à 2,7 millions de tonnes de calcaire par année, soit 35 % de plus que la capacité de transport du navire existant.

« Développé conformément à la vision commune de décarbonisation de CSL et d'Adbri, ce navire novateur fonctionnera initialement avec un système hybride, remplaçant 25 % du diésel par de l'électricité et réduisant les émissions de type 1 de 40 % par rapport au Accolade II », explique Louis Martel, président et chef de la direction de CSL. « D'ici 2031, nous visons à faire fonctionner le navire entièrement à l'électricité, ce qui réduira davantage les émissions de type 1 à moins de 10 %. »

La conception du vraquier autochargeant et autodéchargeant de 11 000 TPL a été optimisée pour assurer une chaîne d'approvisionnement en calcaire entièrement intégrée pour Adbri. Le système de propulsion hybride diesel-électrique, avec l'une des plus importantes installations de batteries sur un vraquier à l’échelle mondiale, ouvre la voie à la décarbonisation des opérations du transport maritime. Environ 50 % des besoins énergétiques du navire seront fournis par une combinaison d'alimentation à quai et de stockage d'énergie dans des batteries, et il est prévu d'installer suffisamment de batteries à l'avenir pour permettre des opérations 100 % électriques.

« Adbri est ravi que notre transporteur de calcaire sera l’un des premiers navires de transport de marchandises au monde capable d’opérer entièrement à batteries électriques », a déclaré Mark Irwin, chef de la direction d'Adbri. « Le nouveau navire, détenu et exploité par CSL, soutiendra Adbri pour augmenter le volume de ciment à Birkenhead, tout en soutenant la production de produits à plus faible teneur en carbone tels que EvoCem™ qui utilise le calcaire comme substitut du clinker. »

La construction du nouveau navire débutera en 2024 et la livraison est prévue pour le début de l'année 2026.

Le Groupe CSL est un leader mondial de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal, avec des opérations couvrant les Amériques, l'Australie, l'Europe et l'Afrique. Chaque année, CSL transporte des millions de tonnes de marchandises pour des clients opérant dans les secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

Contacts médias :

Brigitte Hébert, directrice, Communications

514-982-3854 | brigitte.hebert@cslships.com

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5d476b7c-c3ab-49bb-9f7c-ba44bbf6a4fc/fr