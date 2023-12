Lynx Air annonce une expansion estivale de son réseau, ajoutant un service vers Boston et San Francisco depuis Toronto

Pour fêter l’événement, Lynx lance un solde de places allant jusqu’à 25 % de rabais sur les tarifs de base sur tous les itinéraires transfrontaliers

TORONTO, 20 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) a annoncé aujourd’hui une autre expansion de son réseau estival, offrant un service vers l’aéroport international Logan de Boston (BOS) et l’aéroport international de San Francisco (SFO) depuis l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ), offrant ainsi de nouvelles options très abordables vers ces destinations américaines populaires.



Lynx ajoutera Boston comme nouvelle destination américaine à partir du 28 mars 2024, suivie de San Francisco le 3 mai 2024. À ce moment-là, Lynx exploitera plus de 10 000 sièges par semaine à destination et en provenance des États-Unis depuis Toronto.

Les billets pour ces nouvelles destinations sont en vente aujourd’hui et les tarifs sont très abordables, à partir de 129 $* l’aller simple depuis ou à destination de Boston, taxes et frais inclus, et de 159 $ l’aller simple depuis ou à destination de San Francisco. Pour fêter l’événement, Lynx a lancé un solde de places d’une durée limitée allant jusqu’à 25 % de rabais sur tous ses itinéraires transfrontaliers. Le solde commence le 20 décembre 2023 et se termine le 21 décembre 2023, à 23 h 59 (HE). Il est accessible avec le code promotionnel : LYNXUSA. Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.

« L’ajout de Boston et de San Francisco à notre réseau en constante expansion est une étape importante pour notre compagnie aérienne », a déclaré Vijay Bathija, directeur commercial de Lynx. « Nous sommes fiers d’offrir un itinéraire très abordable reliant Toronto à la côte est et à la côte ouest des États-Unis. Notre stratégie consiste à voler vers des destinations où les tarifs aériens sont trop élevés et où les options à bas prix sont limitées. En offrant des tarifs très avantageux, nous visons à inciter plus de Canadiens à voyager pour voir leurs proches et leurs lieux préférés. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Lynx à Boston », a déclaré Ed Freni, PDG et directeur de l’aviation par intérim de Massport. « Ce nouvel itinéraire vers Toronto offrira à nos passagers plus d’options pour les voyages d’affaires et d’agrément au Canada. »

« Ce service offre aux voyageurs de la région de la baie de San Francisco une nouvelle façon excitante de visiter le Canada à un prix exceptionnel », a déclaré Ivar C. Satero, directeur de l’aéroport international de San Francisco. « Nous sommes impatients de partager notre expérience aéroportuaire de classe mondiale avec les clients de Lynx et nous sommes convaincus que ce nouveau service sera un succès. »

Calendrier Toronto-Boston de Lynx

Date d’entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d’arrivée 28-Mar-24

Lundi/mercredi/vendredi/dimanche Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) Aéroport international Logan de Boston (BOS) 28-Mar-24 Lundi/mercredi/vendredi/dimanche Aéroport international Logan de Boston (BOS) Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) 22-Avr-24 Lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi/dimanche Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) Aéroport international Logan de Boston (BOS) 22-Avr-24 Lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi/dimanche Aéroport international Logan de Boston (BOS) Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ)

Calendrier Toronto-San Francisco de Lynx

Date d’entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d’arrivée 03-Mai-24 Lundi/mercredi/vendredi/dimanche Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) Aéroport international de San Francisco (SFO) 03-Mai-24 Lundi/mercredi/vendredi/dimanche Aéroport international de San Francisco (SFO) Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) 11-Juin-24 Lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi/samedi/dimanche Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) Aéroport international de San Francisco (SFO) 11-Juin-24 Lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi/samedi/dimanche Aéroport international de San Francisco (SFO) Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ)

Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Web pour connaître tous les détails du programme.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.

Contact auprès des médias :

Paula Worthington

Worthington PR

paula@worthingtonpr.com

403-585-2429

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l’empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l’un des transporteurs aériens les plus écoresponsables au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur FlyLynx.com ou rejoignez Lynx sur Facebook, Twitter ou Instagram.