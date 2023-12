Les administrateurs de Les Vêtements de Sport Gildan adressent une lettre ouverte aux actionnaires

MONTRÉAL, 20 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président du conseil d’administration de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») et les présidents des comités du conseil ont adressé aujourd’hui une lettre ouverte aux actionnaires.



Aux actionnaires de Gildan,

La présente lettre vise à clarifier ce qui a mené récemment à la décision unanime des administrateurs de Gildan de démettre Glenn Chamandy de ses fonctions à titre de chef de la direction et de vous exposer la voie que nous suivrons sous la gouverne de notre nouveau chef de la direction, Vince Tyra.

M. Chamandy a cofondé Les Vêtements de Sport Gildan et a fait de cette entreprise une société ouverte couronnée de succès. Nous lui accordons tout le crédit et tout le respect qui lui reviennent pour cet accomplissement. Au cours d’une grande partie de son mandat de 20 ans à titre de chef de la direction, il a stimulé une croissance et une création de valeur exceptionnelles. Par contre, au cours des quatre dernières années, M. Chamandy a éprouvé des difficultés à trouver de nouvelles avenues de croissance interne à long terme. Au cours des deux dernières années, la confiance du conseil envers M. Chamandy s’est graduellement affaiblie alors que nous lui avions confié la responsabilité d’élaborer le chapitre suivant de la stratégie de croissance à long terme de la Société ainsi que de s’occuper du perfectionnement des gens sous sa direction. Le conseil estime qu’il était temps d’envisager de chercher un leader qui réussirait mieux à s’acquitter de ces responsabilités cruciales pour l’avenir.

La décision du conseil d’embaucher un nouveau chef de la direction repose sur notre responsabilité conjointe de veiller à ce que Gildan soit bien positionnée en vue de son succès futur. L’envergure et la complexité de l’entreprise se sont accrues et les défis et les possibilités à venir exigent un nouveau leader qui apporte de nouvelles idées et des compétences différentes.

Le conseil a en place un solide processus de relève en cours depuis près de deux ans. Ce processus a été planifié, réfléchi et exécuté de manière professionnelle, exactement comme une société ouverte responsable devrait envisager la relève.

Le conseil et M. Chamandy se sont entendus sur ce plan officiel de relève du chef de la direction sur trois ans en décembre 2021. En janvier 2022, nous avons retenu les services d’un cabinet de recrutement de cadres de premier plan afin d’amorcer le processus de recherche d’un nouveau chef de la direction, qui englobait à la fois des candidats internes et externes. En septembre dernier, la recherche avait été circonscrite à une liste restreinte de candidats, parmi lesquels le conseil a choisi Vince Tyra à titre de chef de la direction le 10 décembre 2023.

Et alors que M. Chamandy avait convenu de respecter l’échéancier de relève initial, il a par la suite agi de manière à conserver son poste de chef de la direction.

L’exemple le plus flagrant de cette situation est la proposition qu’il a soumise au conseil en octobre 2023 selon laquelle nous devions, dans un délai de quelques semaines, accepter de chercher activement à réaliser des acquisitions de plusieurs milliards de dollars à haut risque et entraînant une forte dilution qui auraient éloigné Gildan de son principal champ d’expertise, la fabrication. En outre, il demandait de demeurer chef de la direction pendant plusieurs années de plus afin de mettre en œuvre ce plan. Si le conseil n’approuvait pas l’échéancier qu’il dictait, il nous a dit à maintes reprises qu’il quitterait la Société à court terme et vendrait toutes ses actions.

Nous savons maintenant que M. Chamandy n’avait aucunement l’intention de respecter le plan de relève convenu. Il l’a lui-même exprimé clairement au Globe and Mail dans un article paru le 16 décembre 2023 : [traduction] « Je n’avais aucunement l’intention de quitter mes fonctions. Vous savez, je pensais que je partirais lorsque ce serait le bon moment pour la Société. »

Le conseil est déçu des tentatives de M. Chamandy de perturber le plus possible les activités de Gildan afin de demeurer chef de la direction.

Vince Tyra est la bonne personne pour diriger Gildan dans la prochaine étape de son évolution et nous avons hâte qu’il puisse interagir avec nos parties prenantes. Nous sommes également fiers que Chris Shackelton, cofondateur et associé directeur de Coliseum Capital Management, ait accepté notre invitation à se joindre à notre conseil. Coliseum s’est engagée à appuyer le conseil et à accroître sa participation dans l’espoir de devenir le plus important actionnaire de Gildan.

Le changement au sein d’une entreprise mondiale est difficile, surtout lorsqu’il vise un chef de la direction fondateur. Nous sommes fiers de nos employés qui travaillent fort chaque jour pour nos clients et nos actionnaires et dont l’apport continue de faire de Gildan la Société exceptionnelle qu’elle est aujourd’hui.

En tant qu’actionnaires de Gildan, nous savons que le meilleur est à venir. Le conseil est enthousiaste à l’idée de continuer à interagir avec les actionnaires et de connaître leur point de vue à l’aube de ce nouveau chapitre.

Nous vous prions d’agréer, chers actionnaires, nos salutations distinguées.

Donald C. Berg, président du conseil d’administration

Maryse Bertrand, présidente du comité de gouvernance et de responsabilité d’entreprise

Luc Jobin, président du comité d’audit et des finances

Shirley E. Cunningham, présidente du comité de rémunération et des ressources humaines





