Bombardier salue la livraison d’un premier avion d’affaires Challenger 3500 en Turquie à son client de longue date Arkasair

MONTRÉAL, 20 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son client de longue date Arkasair a ajouté l’avion d’affaires Challenger 3500 à sa flotte de taxi aérien et de nolisement pour personnalités, devenant le premier client d’un avion Challenger 3500 en Turquie. L'entreprise a une affinité de longue date avec les avions Bombardier, ayant exploité des jets Learjet 60, Challenger 300 et Challenger 604. Le nouvel avion Challenger 3500 remplacera l'avion d'affaires Challenger 300 de la société.

Fondée en 1998, Arkasair fournit des services de taxi aérien et de nolisement de premier ordre pour personnalités à des clients du monde entier. L’ajout de l’avion d’affaires Challenger 3500 soutiendra les capacités de nolisement de l’entreprise grâce à la technologie novatrice, les performances exceptionnelles, la cabine luxueuse et les caractéristiques écoresponsables de la plateforme.

« Bombardier est fière que son client de longue date Arkasair ait ajouté un avion d’affaires Challenger 3500 à sa flotte, ce qui marque la première livraison d’un avion Challenger 3500 en Turquie, a déclaré Emmanuel Bornand, vice-président, Ventes, Europe, Russie, CÉI, Moyen-Orient et Afrique, Bombardier. Arkasair et Bombardier partagent une vision commune : la quête de l’excellence, et nous travaillons inlassablement pour offrir une expérience exceptionnelle à nos clients. De plus, nous restons à l’affût de nouvelles occasions dans cet important pays, en offrant les meilleurs avions d’affaires qui volent dans le ciel à ce jour. »

« Chez Arkasair, nous sommes ravis d’ajouter un avion Challenger 3500 neuf à notre flotte, car il complète parfaitement les normes impeccables que nos clients de services de taxi aérien pour personnalités ont appris à exiger et à attendre, a affirmé Martine De Andria, directrice générale adjointe d’Arkasair. Le jet Challenger 3500 est vraiment un avion impressionnant avec ses performances exceptionnelles, ainsi que sa cabine luxueuse et confortable. Nous sommes ravis d’être les tout premiers à en prendre livraison en Turquie. »

Dernier-né de l‘iconique plateforme superintermédiaire Challenger, l’avion Challenger 3500 offre aux clients un confort et une fiabilité inégalés, tout en procurant des performances supérieures et le vol en douceur emblématique de Bombardier.

Ce jet d’affaires rehausse l’expérience des passagers en intégrant bon nombre des caractéristiques de la gamme d’avions Global de Bombardier, dont le fauteuil exclusif et révolutionnaire Nuage de Bombardier. Les passagers peuvent également profiter de l’expérience ultime en cabine, où technologie et design s’allient pour maximiser la productivité tout en offrant un environnement raffiné et relaxant.

Le Challenger 3500 est l’avion d’affaires à la conception la plus écoresponsable de sa catégorie : c’est le premier avion d’affaires du segment des superintermédiaires à être visé par une déclaration environnementale de produit (EPD), attestant de l’empreinte environnementale de l’avion sur tout son cycle de vie.

La gamme d’avions Challenger a une réputation de premier ordre dans l’industrie pour la fiabilité et la sécurité. Avec plus de 900 avions d’affaires de la série Challenger 300 en service dans le monde entier, l’avion Challenger 3500 tire parti de l’excellente feuille de route de la gamme Challenger et affiche une ponctualité technique impressionnante de 99,8 %.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter (X) @Bombardier .

Bombardier, Learjet, Learjet 60, Challenger, Challenger 300, Challenger 604, Challenger 3500 et Nuage sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

