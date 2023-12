Ratisbona Medya - Türkisches Unternehmen für Personalvermittlung mit Regensburger Wurzeln

Ratisbona Medya

Ein türkisches Unternehmen mit Wurzeln in Regensburg möchte den Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel in Deutschland bekämpfen.

ISTANBUL, BEYKOZ, TüRKIYE, December 20, 2023 / EINPresswire.com / -- Es ist nichts Neues mehr, dass es in Deutschland an Arbeitskräften und insbesondere Fachkräften mangelt. Die Bestrebung, diesen Mangel auszugleichen, hat die Bundesregierung durch ein vereinfachtes Verfahren der Visa-Vergabe für türkische Arbeitskräfte ins Leben gerufen. Nun sollen tausende von Fachkräften, ähnlich den Gastarbeitern der 60er und 70er Jahre, aus der Türkei von deutschen Arbeitgebern eingeladen werden. Das Unternehmen Ratisbona Medya stellt hierzu die Weichen.Besonders im Gesundheitssektor ist der Fachkräftemangel am stärksten zu spüren, sei es bei Krankenschwestern, Pflegern oder sogar Ärzten. Aber auch Branchen wie IT, Bau, Kraftfahrer und Logistik leiden unter Arbeitskräftemangel.Dem möchten die Unternehmer Özer Ocaktan und Ahmet Ataner Sapci nun ein Ende bereiten. Mit ihrem Unternehmen Ratisbona Medya in Istanbul legen die beiden langjährigen Freunde nun die Grundlagen für einen optimierten Ablauf und eine strukturierte Vermittlung von Arbeitskräften aus der Türkei nach Deutschland. Interessant ist zu wissen, dass Ratisbona (der lateinische Name für Regensburg) eigentlich ein türkisches Unternehmen ist. Lediglich die Unternehmer selbst sind gebürtige und nach ihrer eigenen Aussage "stolze" Regensburger!Özer Ocaktan sagt: "Es ist für mich sehr spannend, Menschen zu helfen, den Weg nach Deutschland zu finden. Mein Partner Ataner und ich sehen uns als waschechte „Rengschburger“ (Regensburger) mit türkischer Herkunft. Unsere Verbundenheit zu unserer Geburtsheimat Regensburg ist genauso wichtig für uns wie das Wohl der Menschen in der Türkei, die den Weg nach Deutschland suchen. Obwohl wir in der Türkei arbeiten, beschäftigen wir auch hier deutschsprachige Mitarbeiter."Ataner Sapci fügt hinzu: "Ich bin nun seit über 14 Jahren in Istanbul. Meine Heimat ist jedoch Regensburg. 'Einmal Regensburger, immer Regensburger.' Die derzeitige Situation ist für uns optimal, um mit unserem Unternehmen Ratisbona die Weichen zu stellen und mit unserer Karriereplattform www.bridgeremote.net die Brücke zwischen der Türkei und Deutschland zu schlagen. Als IT-Unternehmer seit knapp 20 Jahren und mit Erfahrung aus 1500 Projekten wissen wir genau, was Unternehmen benötigen, und können dies auch liefern. Das Jahr 2024 wird für uns alle spannend, und darauf freuen wir uns sehr."Die Unternehmer haben gemeinsam Ratisbona Medya für die Personalvermittlung in der Türkei gegründet und verwalten ihr Geschäft direkt aus Istanbul. Um die deutschen Unternehmer besser zu unterstützen und den vermittelten Arbeitskräften vor Ort einen dauerhaften Support zu bieten, ist bereits für das erste Quartal eine Geschäftsstelle in Regensburg geplant.Özer Ocaktan erklärt: "Wir möchten näher an unseren Partnern sein. Ebenso wollen wir direkt erreichbar für die vermittelten Arbeitnehmer bleiben. Daher ist es kein Wunder, dass wir 'dahoam' (zu Hause) eine Anlaufstelle haben."Ataner Sapci ergänzt: "Der erste Termin für 2024 ist bereits mit dem renommierten Regensburger Immobilienunternehmen Familie S. Grundbesitz GmbH in Regensburg geplant. Ich freue mich darauf, wieder in meiner Geburtsstadt zu sein, und bin bereits voller Vorfreude für die kommenden Gespräche mit lokalen Unternehmen in Regensburg. Unsere Anlaufstelle wird sich nach diesem Termin vielleicht sogar bereits im Januar festlegen."Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, bis 2024 über 5000 Fachkräfte nach Deutschland zu vermitteln. Bei einem derzeitigen Defizit von über 2 Millionen Arbeitskräften ist dies zwar nur ein erster Meilenstein, aber zumindest ein guter Anfang für das neue Jahr. Wer Arbeitskräfte sucht, kann sich bereits jetzt unter www.ratisbonamedya.com informieren und das Unternehmen natürlich deutschsprachig kontaktieren.Weitere InformationenRatisbona Medya LimitedWebsite: www.ratisbonamedya.com E-Mail: info@ratisbonamedya.com

Ratisbona Medya - Personalvermittlung