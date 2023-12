Kiteworks dévoile sa stratégie de communication de contenus sensibles pour 2024

12 points clés pour sécuriser vos données à l’ère de l’IA et de la conformité

ZURICH, SUISSE, December 19, 2023 / EINPresswire.com / -- Kiteworks, expert en matière de confidentialité des données et de conformité des communications de contenu sensible grâce à son réseau de contenu privé (PCN), vient de publier son rapport prévisionnel 2024 sur les communications de contenu sensible. Ce rapport présente 12 points stratégiques pour guider les responsables informatique, sécurité, gestion des risques et conformité à répondre aux enjeux de confidentialité des données et de cyberrisque pour l’année à venir.Ce dossier, très complet, se base sur les tendances actuelles et les analyses d’experts pour émettre 12 projections. Il souligne notamment la progression des technologies d’IA, comme les chatbots, qui pourraient favoriser de nouvelles violations de données. Ou encore la multiplication des lois sur la confidentialité des données dans le monde, qui prévoient des sanctions toujours plus lourdes. Le rapport traite aussi de l’importance de la localisation des données, des cadres de souveraineté et du besoin urgent de moderniser les systèmes de communication hérités et fragmentés.Pour surmonter ces questions, Kiteworks prévoit que les organisations consolident leurs outils de contenu sensible avec des plateformes unifiées fondées sur les principes du zéro trust. Cette approche centralisée améliorera la conformité, regroupera les canaux de communication fragmentés et permettra d’appliquer des politiques de sécurité du contenu robustes et homogènes.Selon Kiteworks, les professionnels chercheront de plus en plus de solutions technologiques conformes aux normes de sécurité (FedRAMP Authorized, SOC 2 Type II, ISO 27001, 27017 et 27018 ou encore Cyber Essentials Plus). Sans compter que de nouvelles réglementations vont imposer des pratiques organisationnelles en matière d’IA, comme avec la loi sur l’IA de l’Union européenne. Quant au NIST Privacy Framework et au NIST Cybersecurity Framework (CSF), ils vont entraîner des évaluations des risques et des audits plus fréquents.« Alors que les cybermenaces se perfectionnent grâce à l’IA et que les attaques contre les supply chains augmentent, nous prévoyons que les organisations repensent d’urgence leur approche de la sécurisation des données sensibles envoyées et partagées via le mail, le partage de fichiers, le transfert de fichiers géré (MFT), le SFTP et les formulaires web », a déclaré Tim Freestone, Directeur marketing chez Kiteworks. « Les règles de conformité vont évoluer, se multiplier et devenir de plus en plus contraignantes. Nous croyons en la gestion des politiques de sécurité zéro trust à travers le réseau de contenu privé de Kiteworks. Cet outil permet aux organisations du privé comme du secteur public de relever ces défis de sécurité et de conformité en 2024. »Le rapport prévisionnel 2024 suggère des stratégies et des solutions concrètes pour doter les organisations d’une feuille de route qui leur permettra de naviguer dans le contexte difficile qui les attend. Pour accéder au rapport prévisionnel 2024 dans son intégralité, cliquez ici À propos de KiteworksKiteworks s’est donné une mission : aider les organisations à gérer efficacement les risques liés à l’envoi, à la réception, au partage et au stockage d’informations confidentielles. La plateforme Kiteworks fournit aux clients un réseau de contenu privé qui assure la gouvernance, la conformité et la protection du contenu. La plateforme unifie, suit, contrôle et sécurise les partages des contenus sensibles, à l’intérieur de l’organisation, mais aussi avec l’extérieur. Ce faisant, elle améliore considérablement la gestion du risque et assure la conformité réglementaire de toutes les communications d’informations sensibles. Basé dans la Silicon Valley, Kiteworks protège plus de 35 millions de personnes à travers plus de 3 800 entreprises et agences gouvernementales dans le monde.