WSP incluse dans l’indice Dow Jones Sustainability de 2023 pour l’Amérique du Nord

MONTRÉAL, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a été incluse pour la première fois dans l’indice Dow Jones Sustainability pour l’Amérique du Nord. Cet indice industriel reconnaît les entreprises les plus performantes en matière de développement durable, soit celles qui arrivent dans les 20 % en tête de liste parmi les 600 plus grandes sociétés des États-Unis et du Canada, en fonction de critères économiques, environnementaux et sociaux. L’inclusion de WSP témoigne de son dévouement envers l’excellence sur le plan environnemental, social et de la gouvernance (ESG).



WSP est classée dans le 97e percentile dans son groupe de pairs (construction et génie), sur la base de l’évaluation de la durabilité de l’entreprise, en date du 27 octobre 2023. Les scores décrochés par WSP soulignent ses bonnes pratiques en matière de Code conduite, d’émissions de gaz à effet de serre et d’engagement à atteindre zéro émission nette.

« Nous sommes ravis d’avoir été inclus dans l’indice Dow Jones Sustainability pour l’Amérique du Nord. Cette inclusion témoigne de notre dévouement à améliorer continuellement notre programme ESG, rendre compte de notre performance et aider nos clients à effectuer la transition vers un monde plus équitable, inclusif et carboneutre », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

Pour plus d’informations sur l’engagement de WSP en faveur d’un avenir durable, veuillez consulter son rapport ESG mondial 2022.

À PROPOS DE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices est la plus grande ressource mondiale en matière de concepts, de données et de recherches basés sur des indices. Elle est à l’origine d’indicateurs emblématiques des marchés financiers, tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Plus d’actifs sont investis dans des produits basés sur nos indices que dans des produits basés sur les indices de n’importe quel autre fournisseur dans le monde. Depuis que Charles Dow a inventé le premier indice en 1884, S&P DJI innove et met au point de tels outils à travers le spectre des classes d’actifs, contribuant ainsi à définir la manière dont les investisseurs mesurent la performance des marchés et y investissent. S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global, qui fournit des informations essentielles aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour plus d’informations, consultez le site www.spglobal.com/spdji.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et de l’exploitation minière. Nos quelque 67 000 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2022, WSP a déclaré des revenus de 11,9 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

