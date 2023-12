Invitation aux médias - Conférence de presse : Annonce du projet de reconfiguration de l’autoroute Bonaventure

LONGUEUIL, Québec, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement du Canada et Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) invitent les représentants des médias à une conférence de presse qui se tiendra le 19 décembre 2023, à 13 h 30, au siège social de l’Administration portuaire de Montréal. On procédera alors à l’annonce du projet de reconfiguration de l’autoroute Bonaventure. L’honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, ainsi que de la première dirigeante de PJCCI, madame Sandra Martel, seront présents.



QUOI Conférence de presse QUAND 19 décembre 2023, à 13 h 30 OÙ Administration portuaire de Montréal – Siège social

2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 1, Montréal

Salle Dominic J. Tadeo

Stationnement disponible face à l’entrée de l’aile 1 QUI L’honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal

Madame Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI

RSVP Par courriel à communications@pjcci.ca



À propos de PJCCI

Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable du pont Jacques-Cartier et du pont Champlain d’origine (en déconstruction), de l’Estacade, du pont de contournement de l’Île des Sœurs, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures d’importance pour le Grand Montréal. Elle veille également à ce que ces infrastructures critiques demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et pour demain. JacquesCartierChamplain.ca

Pour de plus amples renseignements

Cabinet du ministre Rodriguez

Laura Scaffidi, attachée de presse

Cellulaire : 873 354-3998

Courriel : laura.scaffidi@tc.gc.ca

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

Nathalie Lessard

Directrice, Communications

Bureau : 450 651-8771

Formulaire Nous joindre : https://jacquescartierchamplain.ca/fr/nous-joindre/