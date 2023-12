NanoXplore annonce la mise en service réussie de lignes pilotes de silicium amélioré au graphène et de matériaux actifs d'anode

MONTRÉAL, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), une entreprise de graphène de premier plan mondial, annonce fièrement la mise en service de deux lignes pilotes de matériaux d'anodes, atteignant une densité énergétique et une validation de produit remarquables. Cela marque un moment charnière dans l’engagement continu de NanoXplore à faire progresser les solutions de stockage d’énergie durable.



La solution de matériaux d’anode de batterie en silicium/graphène sous la marque de commerce SiGMC exclusive à NanoXplore, produite dans la ligne pilote, a atteint une densité énergétique exceptionnelle de 1 150 Wh /L et a démontré sa compatibilité avec les anodes en graphite conventionnelles, résultant en une densité énergétique de plus de 800 Wh /L. NanoXplore reste déterminé à repousser les limites des capacités de stockage d'énergie grâce à sa technologie de matériaux avancée. La famille SiGMC est soutenue par 11 brevets qui couvrent une gamme de chimies différentes et s'étendent à tous les facteurs de forme de cellules cylindriques.

La mise en service de la ligne pilote SiGMC s'est achevée en septembre 2023, marquant une réalisation opportune et conforme à nos objectifs stratégiques. La capacité actuelle de la ligne pilote est de 100 tonnes par an. La solution de matériaux d’anode a été validé avec succès dans des cellules de batteries 21700, soulignant encore davantage l'adaptabilité et la compatibilité de la technologie avec les facteurs de forme de cellules établis.

En tirant parti de matières premières à faible coût, la Société a assuré la compétitivité des coûts sur le marché et s'est positionnée comme un leader dans la fourniture de solutions de stockage d'énergie haute performance à un prix économique.

De plus, nous sommes ravis d'annoncer la mise en service de la ligne pilote SG-XMC, comprenant trois matériaux d'anode en graphite purifié sphérique enrobé (CSPG). Nous disposons de trois produits CSPG validés et disponibles, couvrant une large gamme de performances et d'applications. Cette diversité permet à NanoXplore de répondre à un large éventail de besoins du marché avec des solutions sur mesure.

La mise en service de la ligne pilote CSPG est désormais achevée et peut fonctionner avec une capacité de 200 tonnes par an.

Le PDG de NanoXplore, Soroush Nazarpour, a exprimé son enthousiasme face à ces succès : « À l’occasion de la mise en service et la validation de nos deux lignes pilotes de matériaux d'anode, je voudrais souligner le dévouement de NanoXplore à l'innovation dans le domaine des batteries et son engagement à fournir des produits compétitifs et des solutions hautes performances qui redéfinissent le paysage du stockage d'énergie. La densité énergétique exceptionnelle obtenue grâce à notre technologie de graphène silicium démontre le potentiel de transformation de nos avancées. Avec nos produits CSPG, nous nous engageons à offrir des solutions diverses et sur mesure pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Ces deux matériaux sont actuellement utilisés dans les batteries de VoltaXplore et constituent d'importants différenciateurs technologiques pour les activités de VoltaXplore et sa future gigafactory. »

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d’informations :

Investisseurs et médias

Pedro Azevedo

Chef de la direction financière

pedro.azevedo@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1973