Oriflame s’associe à revieve pour dynamiser ses partenaires de marque et ses clients du monde entier via une innovation révolutionnaire en matière de beautytech (ou technologie dédiée à la beauté) redessinant le visage de l’industrie…

HELSINKI, Finlande et STOCKHOLM, Suède, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oriflame, leader mondial des produits de beauté et de soins, s’est associé à Revieve® pour lancer une solution cosmétique numérique inédite qui bouleverse le modèle commercial de vente directe. Cette collaboration marque la naissance de la toute première solution cosmétique de nature numérique, et englobe 54 pays à travers le monde.



Fidèle à sa devise d’encourager ses clients à être ce qu’ils veulent être et leur donner la possibilité de vivre leur vie à leur façon sur tous ses marchés, Oriflame dévoile AI Skincare Advisor, une solution Beauty Tech développée par Revieve et intégrée à son application. Cette innovation de pointe est conçue pour aider les consommateurs à découvrir des produits de beauté personnalisés adaptés à leurs besoins uniques.

Pour utiliser le conseiller numérique Digital Skincare Advisor, il vous suffit de prendre ou de télécharger un selfie sur l’application d’Oriflame, et de répondre à un questionnaire sur votre type de peau et vos éventuels problèmes cutanés. Quelques secondes plus tard, vous recevez des suggestions de produits personnalisées et des conseils de soins reposant sur la technologie de vision par ordinateur exclusive de Revieve, qui analyse plus de 120 indicateurs cutanés. Conçue pour fournir aux utilisateurs un bilan cosmétique décliné étape par étape, la solution leur permet d’atteindre plus rapidement leurs objectifs en matière de soins par la convergence du diagnostic cutané établi au moyen du selfie et de leurs données vers les produits et traitements de la gamme Oriflame.

L’AI Skin Advisor revêt une importance de taille pour les partenaires de marque, car il surfe sur le vaste océan des conseils professionnels en matière de produits de soins pour la peau, dont il anéantit la complexité en révolutionnant le mode d’interaction entre les partenaires de marque et les clients. Malgré la nature avancée des recommandations, les partenaires de marque n’ont aucunement besoin de formation supplémentaire. C’est idéal pour leur permettre de fournir de précieux conseils pratiques à leurs clients.

Cette solution numérique se distingue nettement des traditionnels conseillers de vente en boutique, pas toujours capables d’évaluer soigneusement l’état de la peau, ce qui limite la précision de leurs recommandations produits et laisse les clients rechercher eux-mêmes des solutions personnalisées. Le conseiller numérique AI Skin Advisor est un modèle de fiabilité et de précision, symbole d’un avenir où l’expertise en matière de soins de la peau ne souffre plus d’aucune limitation.

Pour Marcus Fogel, Vice-président des services numériques à l’échelle mondiale chez Oriflame, « La personnalisation et l’innovation sont toujours au cœur des idées et des valeurs de notre entreprise, et ont pour ambition de fournir à nos clients des recommandations précises et de haute qualité en réponse à leurs besoins en matière de soins de la peau et de maquillage. De plus, le conseiller numérique en soins de la peau Digital Skin Advisor est un outil essentiel à nos partenaires de marque dans la promotion de la vente consultative professionnelle d’un produit complexe. Ce partenariat inédit avec Revieve rassemble les soins de la peau, la beauté et les dernières innovations technologiques en matière de vente pour mieux servir la prochaine génération d’acheteurs en produits cosmétiques ».

Avec l’introduction du conseiller numérique AI Skincare Advisor, les clients d’Oriflame peuvent désormais parcourir facilement toute une gamme de produits de beauté et sont assurés de trouver les produits les mieux adaptés à leurs besoins uniques en matière de soins cosmétiques. Cette innovation ne fait pas qu’optimiser les interactions entre les conseillers et les clients, elle renforce également les indices de confiance et de fidélité au sein du réseau Oriflame.

Les clients se sentent ainsi plus valorisés et plus engagés, tandis que les partenaires de marque peuvent renforcer leurs efforts de vente et augmenter leur potentiel de recettes. Contrairement aux traditionnels conseillers de vente en boutique, les partenaires de marque équipés de cet outil numérique peuvent guider de manière experte les clients dans leur parcours de soins, émettant des suggestions de produits sur mesure répondant à chaque exigence unique.

« Les données collectées par le Digital Skin Advisor constituent une ressource précieuse pour les équipes de développement de produits. Elles contribuent à une meilleure compréhension des principaux problèmes de peau remontés par l’actuel portefeuille de clients, et participent à l’amélioration continue de la gamme de produits en accord avec les besoins réels des clients. De plus, la collecte de données à long terme permettra une meilleure planification de la production, des prévisions et une gestion des commandes plus efficace », poursuit Marcus Fogel, Vice-président des services numériques Mondiaux chez Oriflame, avant de conclure : « Une sensibilisation accrue au mix des produits favoris dans les routines beauté en renforcera encore l’efficacité opérationnelle ».

L’expérience de l’expérience AI Skincare Advisor menée à son terme atteint 80 %, avec plus de 100 000 consultations effectuées à ce jour. Cet engagement substantiel souligne l’efficacité et l’adoption généralisée de cette solution numérique inédite appliquée aux soins de la peau.

L’expérience numérique en matière de soins cosmétiques sera accessible depuis plusieurs canaux, et vise une expérience client pratique sur différentes plateformes. Clients et partenaires de marque peuvent accéder facilement à cette solution révolutionnaire via l’application Oriflame, entre autres.

Sampo Parkkinen, PDG de Revieve, déclare que « La mission de Revieve vise à créer des expériences numériques personnalisées pour éduquer et aider les consommateurs à mieux comprendre leurs besoins et objectifs en matière de soins de la peau. C’est pourquoi nous sommes enchantés de cette association avec Oriflame, leader mondial de la beauté, qui exploite désormais notre dernière technologie d’intelligence artificielle et de réalité augmentée pour accompagner ses clients dans leurs parcours cosmétiques uniques ».

La toute première solution numérique applicable aux soins pour la peau conjointement conçue par Oriflame et Revieve démontre leur engagement commun envers l’innovation, la satisfaction client et l’évolution constante du secteur de la beauté. Ce partenariat révolutionnaire s’apprête à remodeler le visage de la vente directe, et propose une expérience de pointe qui enrichit les univers des partenaires de marque et des clients.

À propos d’Oriflame

Fondée en Suède en 1967, nous sommes une entreprise du secteur de la beauté spécialisée dans la vente en ligne, présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Nous avons une vision unique de la beauté – C’est la Beauté à la suédoise. Pour nous, c’est une manière de vivre, d’être en bonne santé, d’avoir une belle peau, et de s’exprimer. Notre gamme de produits cosmétiques inspirés par la nature et nourrie par la science est distribuée par un réseau de plus de 2 millions de partenaires de marques indépendants.

À propos de Revieve

Grâce à sa plateforme technologique professionnelle de présentation de produits de beauté et de bien-être, Revieve est le fournisseur privilégié des marques et détaillants de produits de beauté cherchant à offrir une expérience marketing numérique et personnalisée, toutes catégories et moyens de diffusions confondus, et ce tout au long de l’expérience client.

Au moyen de solutions d’autodiagnostic et de coaching faciles à utiliser permettant de personnaliser la recherche, la découverte de produits et les expériences d’achat, la plateforme technologique numérique de beauté et de bien-être de Revieve propose aux consommateurs des produits, des services et des traitements ciblés qui améliorent la relation entre le client et la marque, favorisant ainsi la fidélisation du client.

La plateforme de Revieve intègre également de manière harmonieuse des solutions d’achat personnalisées et des consultations en personne ou par vidéo en direct avec des conseillers en santé et en beauté, générant ainsi une valeur commerciale tangible permettant de relever l’engagement des consommateurs, de les convertir en clients et d’optimiser le volume de leurs achats sur tous les points de contact numériques, en magasin et en ligne, de la marque.

