Radisson présente un bilan de fin d’année et se prépare pour une année 2024 prometteuse

ROUYN-NORANDA, Québec, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTCQB : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») fait le bilan d’une année de réalisations remarquables et envisage une année 2024 encore plus réussie et prospère.

Faits saillants de 2023

Publication d'une mise à jour de l'estimation des ressources minérales NI 43-101, doublant la taille des ressources du projet O’Brien

Deux levées de capitaux réussies positionnant la société avec environ 8,5 millions $ en trésorerie

Programme d'échantillonnage de till glaciaire complété dans la zone New Alger de 50 km 2

Embauche du personnel clé au niveau des relations avec les investisseurs et des opérations

Début de la phase I du programme de forage de 10 000 mètres, entièrement financé pour une expansion

Poursuite de la certification Ecologo dans le cadre d'un programme ESG plus large

Tout au long de l'année, Radisson a maintenu son attention sur la croissance des ressources, après avoir franchi un certain nombre d'étapes d'exploration, notamment la publication d'une estimation des ressources minérales mise à jour, dont l'ampleur a démontré le potentiel d'O'Brien en tant qu’une mine autonome; le début d'un programme de forage de 10 000 mètres; et l’achèvement d’un programme d’échantillonnage de till glaciaire pour tester un tout nouveau secteur du projet qui n’a jamais été systématiquement évalué auparavant. La Société a également franchi un certain nombre d’étapes corporatives en 2023, positionnant Radisson dans façon enviable en 2024, notamment par l’ajout de membres clés à l'équipe en matière de relations aux investisseurs et d'opérations et en levant des capitaux importants pour financer, entre autres objectifs, un programme d'exploration élargi en 2024.

« Radisson est reconnaissant du soutien sans faille de la part de nos actionnaires, partenaires et parties prenantes qui ont démontré leur confiance en notre vision et nos capacités », a commenté le président et chef de la direction par intérim Denis V. Lachance. « Nous exprimons notre plus profonde gratitude à l'équipe dévouée de Radisson, dont la détermination et l'expertise ont joué un rôle déterminant dans nos réalisations. Alors que 2023 se termine, nous saisissons avec enthousiasme les opportunités qui nous attendent en 2024 alors que nous poursuivons notre engagement à réaliser le plein potentiel du projet aurifère O'Brien tout en offrant une valeur exceptionnelle à nos actionnaires grâce à la croissance des ressources et l’avancement du projet O’Brien. »

Mise à jour de l’estimation des ressources minérales

Après avoir compilé les résultats de 127 600 mètres (« m ») de forage sur le projet aurifère à haute teneur O’Brien situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac dans la région de l’Abitibi au Québec, Radisson a doublé son estimation des ressources minérales selon le Règlement 43-101, que la Société a publié en mars dernier. La ressource mise à jour renforce davantage le potentiel de croissance exceptionnel d’O’Brien et la Société se réjouit de continuer à se concentrer sur l’expansion des ressources alors que le gisement demeure ouvert sur 700 m à l’est, 1750 m à l’ouest et en profondeur.

Mettre l’accent sur la croissance des ressources grâce à de l’exploration à faible coût

Au cours des dernières années, l’engagement de Radisson envers l'exploration a permis à la Société d'augmenter constamment les ressources, tout en identifiant de nouvelles zones cibles. La phase 1 de 10 000 mètres d’un programme de forage est en cours à O'Brien, pour lequel les premiers résultats sont attendus au début de 2024. Grâce à une approche d’analyse géo scientifique méticuleuse et la modélisation, la Société a fait des progrès significatifs dans la compréhension de la structure géologique du projet O'Brien. Le modèle géologique s'est avéré efficace pour identifier des cibles de forage de haute qualité, ce qui a entraîné un coût de découverte compétitif d’environ 48 $ par once pour 3,1 onces d'or à haute teneur ajoutées par mètre foré. De plus, l'emplacement d'O'Brien à proximité d'infrastructures existantes, y compris l'hydroélectricité, l'eau, les routes, ainsi que la disponibilité d'une main-d'œuvre hautement qualifiée ont donné lieu à un coût de forage par mètre global très avantageux de 150 $ CA au cours des dernières années.

Embauches clés

En se concentrant davantage sur le renforcement de la notoriété de la Société, Radisson a accueilli Kristina Pillon au poste de directrice des relations avec les investisseurs en juillet. Mme. Pillon, possède quatorze ans d'expérience dans les marchés miniers et financiers, dont cinq ans au sein d'un courtier sur le marché dispensé dans le secteur minier basé à Toronto — elle et son équipe se sont concentrées sur l'augmentation de la visibilité auprès de la communauté des investisseurs, notamment parmi les investisseurs institutionnels, au détail, les analystes et les rédacteurs de bulletins miniers.

La société a également accueilli un nouveau vice-président des opérations, Laird Brownlie, au troisième trimestre. M. Brownlie possède une vaste expertise opérationnelle, ayant occupé des postes de direction chez Cliffs Natural Resources au Québec (Labrador), Atlantic Gold et St. Barbara en Nouvelle-Écosse et Hudbay en Saskatchewan. M. Brownlie jouera un rôle clé à mesure que la société continue de croître les ressources par l’exploration, tout en avançant le développement de projet.

Un regard vers l'avenir

Après avoir récemment réalisé un placement privé sursouscrit, fortement soutenu par les actionnaires existants et les investisseurs institutionnels, la Société clôture l'année dans une position financière solide, avec environ 8,5 millions de dollars canadiens en trésorerie, permettant d’augmenter programme de forage de 10 000 m préalablement annoncé et ainsi continuer à explorer et faire croître le projet aurifère O'Brien, tout en poursuivant des objectifs de développement clés dans le but ultime d'établir une opération minière florissante et durable. Conformément à son engagement indéfectible envers des pratiques d'exploration minière responsables, la Société continuera de donner la priorité à la gestion de l'environnement et à l'engagement communautaire à chaque étape.



Options d'achat d'actions

Le 18 décembre 2023, le conseil d'administration a attribué un total de 118 545 options d'achat d'actions à des administrateurs de la Société au lieu d'une rémunération en espèces, ainsi que 375,000 options d’achat d’actions à des employés. Conformément aux modalités du régime d'options d'achat d'actions, chaque option confère à son détenteur le droit d'acheter une action de catégorie A au prix de 0,20 $ jusqu'au 18 décembre 2028. Il y a actuellement 16 116 260 options d'achat d'actions en circulation.

Concernant le placement privé clôturé en novembre 2023, les honoraires d'intermédiation totalisant 84 095,07 $ ont été versés à deux sociétés sans lien de dépendance. De plus, le produit brut reçu par la Société de la vente des unités ordinaires sera utilisé pour la trésorerie et les frais généraux et administratifs.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100 %, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production.

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Denis V. Lachance

Président du conseil d’administration, Président et chef de la direction par intérim

819 806-3340

dlachance@radissonmining.com

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

819 763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du Placement, l’approbation finale de la Bourse en lien avec le Placement, la date de renonciation des dépenses admissibles, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.