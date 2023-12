O Navegador Aloha incentiva os compradores online a permanecerem vigilantes nesta temporada de festas.

O navegador traz 10 dicas fundamentais para quem vai fazer compras online

LIMASSOL, CYPRUS, December 20, 2023 / EINPresswire.com / -- Com a aproximação das festas de final de ano, o navegador Aloha, líder em privacidade e defensor da liberdade dos usuários, convida os compradores online a redobrar a cautela a fim de garantir uma compra mais segura. Este período festivo há um aumento significativo de atividades criminosas, portanto é essencial que os usuários intensifiquem sua vigilância.O navegador Aloha chama os criminosos cibernéticos de 'Grinchs do Natal Cibernético', uma referência ao personagem "O Grinch" de Dr. Seuss, que tenta estragar o Natal roubando presentes. Da mesma forma, esses criminosos aproveitam o aumento das compras online durante o Natal para explorar os compradores. Eles invadem nossos e-mails, redes sociais e notícias, tentando arruinar a alegria das festas.Vários estudos de cibersegurança mostram que o Natal é um período de alto risco para compradores online. Um relatório da Norton Cyber Safety Insights Report identificou que, após o Natal de 2022, um terço dos americanos correram mais riscos ao comprar online, e muitos foram vítimas de golpes, perdendo em média US$ 387 dólaresIsso - e muitos outros relatórios - destacam o aumento alarmante de várias táticas durante a temporada de festas, como e-mails de phishing, sites falsos e anúncios infectados por malware, todos projetados para roubar dados sensíveis e fraudar vítimas desprevenidas.Para ajudar os consumidores a se protegerem dos Grinchs do Natal Cibernético, o Aloha traz 10 dicas fundamentais compras online com mais segurança:1. Utilize um navegador web confiável com recursos integrados de segurança, como o Aloha;2. Atualize regularmente seu sistema operacional e software de segurança;3. Tenha cautela com e-mails ou mensagens suspeitas, especialmente aqueles que solicitam informações pessoais;4. Use senhas fortes e únicas para cada conta online;5. Ative a autenticação de dois fatores sempre que possível;6. Evite clicar em links ou anúncios pop-up desconhecidos, que estarão abundantes durante a temporada de festas. Lembre-se de que você pode bloquear pop-ups e banners irritantes com o recurso 'AdBlock' do Aloha;7. Esteja atento às redes Wi-Fi públicas e use uma VPN, como a do Aloha, para criptografar sua conexão;8. Verifique indicadores de sites seguros, como HTTPS e ícones de cadeado;9. Revise regularmente seus extratos financeiros em busca de quaisquer transações não autorizadas;10. Compre apenas em sites confiáveis.Em relação à última dica no top 10 do Aloha, destaca-se a surpreendente frequência de ofertas falsas em sites fraudulentos. Em 2022, por exemplo, uma empresa de cibersegurança detectou mais de 18.257 sites falsos relacionados ao Natal em apenas uma hora.Andrew Frost, fundador do Aloha, comenta: "À medida que a temporada de festas se aproxima, os compradores online devem permanecer vigilantes para se protegerem dos Grinchs cibernéticos. Implementar as melhores práticas de cibersegurança e utilizar ferramentas confiáveis, como VPNs, pode melhorar significativamente a segurança online e a tranquilidade deles." "Dezembro deveria ser um momento feliz e emocionante do ano: não permita que os Grinchs estraguem isso!"Ao adotar as 10 dicas essenciais da Aloha, compradores online podem diminuir drasticamente suas chances de cair nas armadilhas dos Grinchs do Natal Cibernético, mantendo suas informações pessoais e finanças seguras.Sobre o navegador AlohaDesde 2016, o Aloha, sediado em Chipre, tem como objetivo tornar a liberdade digital e a privacidade digital acessíveis a todos.Através de seu navegador privado, focado em dispositivos móveis, o Aloha oferece uma experiência de usuário intuitiva e sem interrupções, proporcionando fácil acesso a conteúdo online a qualquer momento e em qualquer lugar.O produto principal do Aloha é o navegador Web 3.0 privado e seguro, que inclui uma VPN gratuita, criptografada e ilimitada, sem registros, um bloqueador de anúncios integrado, recursos avançados de privacidade, como abas bloqueadas por biometria, um gerenciador de downloads poderoso e um reprodutor de mídia com suporte nativo a vídeos RV.A carteira de criptomoedas Aloha Crypto Wallet estende a privacidade e acessibilidade do Aloha para o mundo dos pagamentos da Web 3.0, permitindo que os usuários comprem, vendam e gerenciem criptomoedas diretamente do aplicativo Aloha.É capaz de integrar-se a uma variedade de redes, incluindo Polygon, Ethereum e Bitcoin, e oferece recursos como histórico avançado de transações e verificação de tokens/NFTs.Atualmente, o Aloha está disponível para Windows, iOS e Android, contando com milhões de usuários em todo o mundo.