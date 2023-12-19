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ROAD CLOSURE - NORTH CRAFTSBURY ROAD, CRAFTSBURY VT - BETWEEN VT RTE 14 AND WYLIE HILL ROAD

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

­­­­­­­­­­­­         Derby Barracks _       _

 

NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION

 

NORTH CRAFTSBURY ROAD BETWEEN WYLIE HILL ROAD AND VT RT 14 WILL BE CLOSED DUE TO FLOODING ROAD DAMAGE. CURRENTLY THERE IS NO ESTIMATE ON THE DURATION OF THE CLOSURE.

 

UPDATES WILL BE PROVIDED AS DETAILS ARE AVAILABLE

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS AND SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE SLOWLY. 

 

PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

STATE POLICE DERBY

(802)334-8881  option 3

 

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ROAD CLOSURE - NORTH CRAFTSBURY ROAD, CRAFTSBURY VT - BETWEEN VT RTE 14 AND WYLIE HILL ROAD

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