ROAD CLOSURE - NORTH CRAFTSBURY ROAD, CRAFTSBURY VT - BETWEEN VT RTE 14 AND WYLIE HILL ROAD
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
Derby Barracks _ _
NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION
NORTH CRAFTSBURY ROAD BETWEEN WYLIE HILL ROAD AND VT RT 14 WILL BE CLOSED DUE TO FLOODING ROAD DAMAGE. CURRENTLY THERE IS NO ESTIMATE ON THE DURATION OF THE CLOSURE.
UPDATES WILL BE PROVIDED AS DETAILS ARE AVAILABLE
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS AND SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE SLOWLY.
PLEASE DRIVE CAREFULLY.
STATE POLICE DERBY
(802)334-8881 option 3