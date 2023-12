Abcourt débute les forages sous-terre à la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 18 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse d’annoncer que les forages au diamant ont débuté sur le niveau 295 de la mine Géant Dormant.

L'objectif principal des forages en cours est de maximiser la définition du chantier DAC 5, situé entre les niveaux 235 et 295, à environ une centaine de mètres du puits 2. Cette initiative vise à renforcer la planification du développement de la mine et à préparer le terrain pour le démarrage de la production dans quelques semaines sur ces niveaux.

Les points clés des objectifs de forage sont les suivants :

Optimisation de la définition du chantier DAC 5 : Concentrée entre les niveaux 235 et 295 ; cette étape est cruciale pour affiner les détails du chantier, assurant une planification précise de son développement.

Test de l'extension ouest du chantier DAC 5 : Explorer cette direction permettra de soutenir l'avancement des sous-niveaux vers l'ouest, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'expansion du site minier.

Test de la partie supérieure en haut du sous-niveau 2 : En évaluant cette section, Abcourt vise à planifier efficacement le développement vertical vers un troisième sous-niveau.

Ces initiatives de forage joueront un rôle essentiel dans la planification de la mine, en préparant le chantier DAC 5 comme l'un des premiers chantiers à être opérationnels lors du démarrage progressif de l’extraction aurifère.

Figure 1 : Campagne de forage de définition, Chantier Dac 5





L’usine Géant Dormant traite actuellement l’échantillonnage en vrac de 5 000 tonnes provenant du gîte Pershing-Manitou. L’inventaire de l’usine est présentement près de 50%. Les coulées d’or débuteront lorsque l’usine aura atteint un inventaire de 100%. Ce plateau devrait être atteint dans la première moitié du mois de janvier.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction déclare : « Nous avions tous très hâte de débuter les travaux de forage sous-terre. Ceci représente une autre étape vers l’exécution de l’étude de préfaisabilité vers la fin 2024. En cette fin d’année 2023, nous souhaitons à tous un Joyeux temps des Fêtes, et désirons remercier tous nos employés et partenaires qui nous soutiennent pour devenir le prochain producteur aurifère au Québec. Nous anticipons l’année 2024 avec enthousiasme et énergie. »

Personnes qualifiées

M. Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant détenu à 100% où elle concentre ses activités. La mine Géant Dormant possède un bail minier, ainsi que les certificats d’autorisation environnementaux pour extraire jusqu’à 750 tonnes par jour de sa mine souterraine.

