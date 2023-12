IdentiFlight fait son entrée sur le marché français de l’énergie avec l’annonce par la société e3 IDF GmbH d’un nouveau bureau à Nantes

NANTES, France, 18 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- e3 IDF GmbH et IdentiFlight annoncent le lancement de la société e3 IdentiFlight France dans la région de Nantes, renforçant ainsi la présence mondiale d’IdentiFlight et son engagement sur le marché français. Le bureau en France propose une expertise dans le développement de projets d’énergie renouvelable et dans le produit IdentiFlight, leader du secteur dans le domaine de la technologie de détection des espèces aviaires pour les parcs éoliens.



Reconnue en 2023 par les autorités françaises pour son efficacité à réduire la mortalité du milan royal dans les parcs éoliens, la société IdentiFlight associe l’IA et l’optique de haute précision pour identifier les espèces aviaires et éviter les collisions avec les pales d’éoliennes.

Jens Schoettler, PDG d’e3 IDF GmbH, a souligné : « La demande en énergie éolienne est en constante augmentation. L’expansion des bureaux d’e3 en France nous permettra de répondre au besoin croissant de détection et de protection des oiseaux en Europe. »

Yoann Payelleville, un spécialiste du secteur de l’énergie éolienne depuis 20 ans, prend la direction du bureau d’e3 IndentiFlight France. Sa longue expérience dans l’ingénierie et les ventes chez Enercon lui confère une connaissance approfondie du marché français de l’énergie éolienne.

Don Mills, président et directeur des opérations chez IdentiFlight, a exprimé son enthousiasme à l’égard de l’expansion : « Nous sommes ravis que le bureau d’e3 IdentiFlight France permette une plus grande accessibilité à la technologie qui offre une protection aviaire maximale tout en optimisant la production d’énergie éolienne. Ce partenariat d’expansion avec e3 renforcera notre capacité à servir le marché français. »

Le bureau d’e3 IdentiFlight France compte recruter pour de nouveaux postes afin de répondre à la demande croissante du marché français pour la technologie IdentiFlight. Pour en savoir plus sur les opportunités d’emploi, veuillez consulter le site Internet d’e3 ou envoyer un e-mail à contact@e3-identiflight.fr .

À propos d’IdentiFlight et de son fonctionnement

Mis au point par Boulder Imaging, Inc., IdentiFlight fait appel à une technologie de pointe en matière de visualisation automatique et d’intelligence artificielle pour atteindre un taux de précision de 99 % dans l’identification des espèces aviaires au sein des parcs éoliens dans un rayon d’un kilomètre. Des logiciels spécialisés et des réseaux neuronaux analysent rapidement les images, déterminant la position 3D, la vitesse, la trajectoire et les espèces spécifiques.

IdentiFlight protège les oiseaux dans les parcs éoliens opérationnels en évitant les collisions avec les pales des éoliennes et réduit les pertes d’énergie grâce à une réduction informée. D’autre part, le système contribue à la réalisation de projets d’énergie éolienne en quantifiant l’activité des oiseaux sur les sites potentiels. Déployé à l’échelle mondiale depuis 2016 et validé de manière indépendante sur plusieurs années, le système IdentiFlight protège désormais des centaines d’éoliennes dans le monde. Des études indépendantes soulignent son efficacité, mettant en évidence une réduction de plus de 85 % de la mortalité aviaire par rapport aux méthodes d’atténuation précédentes.

Pour en savoir plus, consultez le site www.IdentiFlight.com .

À propos d’e3 IdentiFlight France

e3 IdentiFlight France est une filiale d’e3, une société spécialisée dans l’énergie éolienne, axée sur le développement de projets en Allemagne. Située à Vertou, près de Nantes, e3 IdentiFlight France favorise le développement de l’énergie éolienne et la conservation des espèces grâce au produit IdentiFlight. En collaboration avec sa société mère, e3 IDF GmbH, le bureau français apporte plus de 15 ans d’expertise dans le développement de projets d’énergie renouvelable pour répondre à la demande croissante d’énergie verte. De la conception du projet à la mise en service du parc éolien, les bureaux e3 accompagnent les projets tout au long de leur cycle de vie, apportant leur expertise du secteur depuis la sélection du site jusqu’aux initiatives de remise en service.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6ae4509-b529-4c77-a8d0-357257ed9cf8

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd44536f-dfea-48f2-a673-92550afa1315

COORDONNÉES Tawney Eisenbraun Responsable du marketing et de la communication +1.605.863.1232 teisenbraun@boulderimaging.com