KLEVV présente le KIT CRAS V RVB AVEC DDR5-8400 AVEC TOUTE NOUVELLE ÉDITION BRILLANT WHITE

Compatible avec le processeur de bureau Intel Core de 14ème génération et la plate-forme de chipset Z790

HONG KONG, December 18, 2023 / EINPresswire.com / -- KLEVV, La première marque de mémoire et de stockage grand public présentée par Essencore est heureuse de présenter aujourd’hui le tout nouveau kit de mémoire édition CRAS V RVB Brilliant White disponible dans des configurations 8200 MT/s et 8400 MT/s à très grande vitesse.NOUVELLE PALETTE DE COULEURS SOIGNÉEComme témoignage de l’immense popularité et de la demande croissante pour les kits de mémoire CRAS V RVB, KLEVV a répondu en présentant l’édition très attendue Brilliant White dans sa gamme de mémoire phare ainsi que deux options à haute vitesse aux consommateurs. Ce nouvel ajout présente une esthétique saisissante en conservant le design ton sur ton et en gardant les normes de performance exceptionnelles synonymes de la série CRAS V RVB, consolidant ainsi sa position de choix avec les amateurs comme avec les professionnels.CHRONOMÉTRAGE SERRÉ AVEC DES FRÉQUENCES D’HORLOGE À GRANDE VITESSEMéticuleusement conçus pour un fonctionnement à grande vitesse, les kits de mémoire CRAS V RVB de KLEVV fournissent des performances exceptionnelles avec des options de vitesse remarquables de 8200 MT/s (avec des timings de 38-49-49-131) et de 8400 MT /s (avec des timings de 40-52-52-134), tout en fonctionnant efficacement à une tension de 1,45 V. La capture d’écran ci-dessous montre le résultat du test du kit 8400 MT/s avec l’outil AIDA64 Cache & Memory Benchmark.« Veuillez noter que les résultats du test de bande passante de mémoire peuvent varier suivant des facteurs comme les configurations matérielles, les versions du BIOS, les paramètres du système ou les paramètres de test. »Les kits de mémoire CRAS V RVB de KLEVV offrent des valeurs d’horloge impressionnantes à la pointe de l’industrie, réduisant les retards opérationnels et améliorant les performances globales du système, menant l’industrie de la mémoire avec un matériel de pointe et une technologie de pointe.Ces spécifications sont accessibles dans l’édition Obsidian Black et les nouveaux kits de mémoire Brilliant White, tous deux disponibles dans une configuration 24GBx2.OVERCLOCKING SUPÉRIEUR ET COMPATIBILITÉLes kits de mémoire de la série CRAS V RVB offrent une compatibilité complète avec les derniers processeurs de bureau Intel 14ème génération Core et la plate-forme de chipset Z790, ainsi que la prise en charge des profils d’overclocking Intel XMP 3.0 et AMD EXPO. Ces kits de mémoire présentent une synergie extraordinaire avec une large gamme de cartes mères populaires et ont remporté un grand succès en passant les tests QVL des principaux fabricants de cartes mères grand public. La gamme de mémoire phare de KLEVV offre des performances ultra-rapides, une large compatibilité et diverses configurations à double canal de 16GBx2, 24GBx2 et 32GBx2. Elle est idéale pour les utilisateurs qui recherchent des solutions de mémoire à haute vitesse et fiables avec une esthétique élégante et moderne.DISPONIBILITE DU PRODUIT ET OÙ L'ACHETERLes kits de mémoire et modules à haute vitesse CRAS V RVB Brilliant White seront disponibles à partir de fin décembre 2023. Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory plc au Royaume-Uni / en France / Espagne / Allemagne. Les consommateurs peuvent visiter les sites Amazon pour l’acheter en ligne.INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRESCRAS V RGB - https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_CrasVRGB À PROPOS D'ESSENCORECréée en 2014, Essencore Limited ambitionne de devenir le premier fournisseur mondial de modules DRAM et de produits d'application flash NAND. L'objectif de départ de l'entreprise est: « Changer le monde et être un leader dans la distribution des semi-conducteurs ». Les stratégies commerciales d'Essencore sont d'adopter les technologies les plus récentes pour se différencier de ses concurrents, fournir des produits de mémoire dédiés et offrir divers portefeuilles de produits pour la préparation des clients à la concurrence. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.essencore.com À PROPOS DE KLEVVKLEVV, est une marque haut de gamme d'Essencore, le principal fournisseur de modules et d'applications NAND Flash. La gamme KLEVVrange a mis l’accent sur les modules de mémoire de jeu de qualité supérieure et les disques à semi-conducteurs. KLEVV s'engage à fournir des produits de classe mondiale avec une qualité de premier plan, et tous les produits sont conçus pour les amateurs qui recherchent le meilleur de la vie. La mémoire SSD KLEVV a été récompensée par le Red Dot Design Award allemand pour son design de produit innovant en 2015, 2019, 2021 et 2022. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.klevv.com