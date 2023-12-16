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Curia 任命 Gerald Auer 為財務總監

紐約州，奧爾巴尼, Dec. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的合同研究、開發和製造企業 Curia 今天宣布任命 Gerald Auer 為財務總監。他將於 2024 年 1 月 1 日加入該企業。

Curia 行政總裁 Philip Macnabb 表示：「在新的一年到來之際，我很高興歡迎 Gerald 加入 Curia。」「Gerald 在領導財務部門方面擁有豐富經驗和驕人成績。我相信，他將是我們團隊的寶貴財富，將幫助我們在 2024 年實現強勁發展。」

Auer 最近曾擔任過 Al Dahra 公司的財務總監，這是一家專門從事農業業務的公司。在加入 Al Dahra 之前，Auer 曾擔任 Bayer 公司（一家專注於醫療保健和農業的生命科學公司）歐洲、中東和非洲地區作物科學部門的財務總監，以及 Bayer 瑞士公司的財務總監。他在 Bayer 公司工作了超過 20 年，曾在其財務部門擔任多個領導職位，負責領導北美、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲地區的全球組織的財務職能。Auer 曾就讀於德國的馬爾堡大學，獲得了工商管理碩士學位。

他目前與家人居住在瑞士的巴塞爾，但他們計劃於 2024 年搬到北卡羅來納州的羅利市。

Auer 表示：「Curia 是合同開發與製造領域的一家公司，充滿活力，它以改善患者生活為己任。」「我期待着與 Curia 的優秀團隊合作，幫助我們的客戶及其患者實現這一使命。」

關於 Curia

Curia 是一家領先的合同研究、開發兼製造企業，為製藥和生物製藥客戶提供產品和服務，涵蓋研發到商業生產。Curia 在美國、歐洲和亞洲的 27 個地點擁有近 4,000 名員工，幫助其客戶實現理念，開發治癒性產品。欲了解更多資訊，請訪問 CuriaGlobal.com

Curia 聯絡資訊：
Viana Bhagan
+1 518 512 2111
corporatecommunications@CuriaGlobal.com


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Distribution channels: Companies, Healthcare & Pharmaceuticals Industry ...


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