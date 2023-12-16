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Curia 任命 Gerald Auer 为首席财务官

纽约州，奥尔巴尼, Dec. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的合同研究、开发和制造企业 Curia 今天宣布任命 Gerald Auer 为首席财务官。他将于 2024 年 1 月 1 日加入该企业。

Curia 首席执行官 Philip Macnabb 表示：“在新的一年到来之际，我很高兴欢迎 Gerald 加入 Curia。”“Gerald 在领导财务部门方面拥有丰富经验和骄人成绩。我相信，他将是我们团队的宝贵财富，将帮助我们在 2024 年实现强劲发展。”

Auer 最近曾担任过 Al Dahra 公司的首席财务官，这是一家专门从事农业业务的公司。在加入 Al Dahra 之前，Auer 曾担任 Bayer 公司（一家专注于医疗保健和农业的生命科学公司）欧洲、中东和非洲地区作物科学部门的首席财务官，以及 Bayer 瑞士公司的首席财务官。他在 Bayer 公司工作了超过 20 年，曾在其财务部门担任多个领导职位，负责领导北美、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区的全球组织的财务职能。Auer 曾就读于德国的马尔堡大学，获得了工商管理硕士学位。

他目前与家人居住在瑞士的巴塞尔，但他们计划于 2024 年搬到北卡罗来纳州的罗利市。

Auer 表示：“Curia 是合同开发与制造领域的一家公司，充满活力，它以改善患者生活为己任。”“我期待着与 Curia 的优秀团队合作，帮助我们的客户及其患者实现这一使命。”

关于 Curia

Curia 是一家领先的合同研究、开发兼制造企业，为制药和生物制药客户提供产品和服务，涵盖研发到商业生产。Curia 在美国、欧洲和亚洲的 27 个地点拥有近 4,000 名员工，帮助其客户实现理念，开发治愈性产品。欲了解更多信息，请访问 CuriaGlobal.com

Curia 联系信息：
Viana Bhagan
+1 518 512 2111
corporatecommunications@CuriaGlobal.com


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Distribution channels: Companies, Healthcare & Pharmaceuticals Industry ...


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