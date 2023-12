O primeiro-ministro e o ministro do Turismo da Jamaica comparecem à grande cerimônia de inauguração no Hideaway at Royalton Blue Waters

MONTEGO BAY, Dec. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Blue Diamond Resorts celebrou uma ocasião grandiosa, no dia 13 de dezembro de 2023, que marcou a cerimônia oficial de corte da fita de inauguração da sua última propriedade, o Hideaway at Royalton Blue Waters, um resort all-inclusive somente para adultos da Autograph Collection que abriu suas portas em meados de novembro em Montego Bay, na Jamaica. O distinto evento foi prestigiado com a presença do primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, e do ministro do Turismo, Edmund Barlett, que gentilmente participaram da cerimônia.



O dia começou com a chegada do primeiro-ministro ao Hideaway at Royalton Blue Waters, seguida de um reconhecimento minucioso da propriedade, que incluiu visitas às suas modernas acomodações. A cerimônia de abertura foi presidida pelos executivos de alto escalão da Blue Diamond Resorts, destacando o maior marco para a empresa na região desde a inauguração do Royalton Negril em 2017.

Jordi Pelfort, presidente da Blue Diamond Resorts, expôs sentimentos de gratidão e reconhecimento pelo papel fundamental da Jamaica na jornada da empresa. Pelfort enfatizou que o charme e a animação singulares da ilha foram cruciais para o sucesso da Blue Diamond Resorts. A declaração do presidente deu destaque ao comprometimento do povo jamaicano, que estende-se além da hospitalidade, de modo a englobar o auxílio e o engrandecimento das comunidades que acolheram carinhosamente o resort.

O ministro Edmund Barlett reverberou o sentimento com uma declaração que enalteceu a importância do Hideaway at Royalton Blue Waters no fortalecimento do panorama do turismo jamaicano. O primeiro-ministro, Andrew Holness, também ofereceu sua perspectiva, enfatizando a importância de tais investimentos para estimular a economia local e promover o desenvolvimento sustentável.

O destaque da cerimônia foi o corte oficial da fita de inauguração, simbolizando o início de um novo capítulo para o Hideaway at Royalton Blue Waters. A celebração prosseguiu com um coquetel de recepção no saguão do hotel, e o dia terminou com um almoço exclusivo no restaurante Dorado — um encerramento adequado para uma ocasião grandiosa.

A Blue Diamond Resorts expressou gratidão ao primeiro-ministro, ao ministro do Turismo e a todos os distintos convidados, por sua participação nesse evento simbólico que foi um marco importante para o compromisso duradouro da empresa com a Jamaica e seu povo.

Sobre a Blue Diamond Resorts

A Blue Diamond Resorts compreende mais de 60 propriedades, com mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos turísticos mais populares do Caribe. Suas nove redes de hotel líderes incluem os premiados, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde todos são da família. Seja entre amigos, pais, filhos, casais ou pessoas que viajam sozinhas, seja em viagens de casamento, corporativas ou motivacionais: todos são da família nessas propriedades que oferecem serviços personalizados e comodidades exclusivas, como a All-In Connectivity™, a DreamBed™ e a Sports Event Guarantee™. Para restaurar o foco em amizades e relacionamentos valiosos, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência somente para adultos, com jantares exclusivos e acomodações preferenciais para enaltecer a união entre os hóspedes. Faça a sua festa nos resorts Royalton CHIC, uma marca all-inclusive vibrante e animada somente para adultos que vai surpreender você. O Mystique by Royalton fica muito além do habitual, oferecendo aos visitantes uma chance de criar vínculos com o ambiente em uma coleção de resorts intimistas repletos de atmosfera descolada e beleza sem fim. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece aos hóspedes com mais de 21 anos férias exclusivas e all-inclusive in natura junto a uma costa reservada com o máximo de privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias ideais tanto para viagens em família, reuniões de amigos ou para ter momentos de tranquilidade com um ente querido, enquanto o Starfish Resorts oferece um ótimo custo-benefício, uma ambientação de tirar o fôlego e tradições e culturas ricas. O Planet Hollywood Hotels & Resorts convida os hóspedes a tirarem férias como os astros no estilo Vacation Like A Star™. A proposta é uma experiência envolvente e interativa, incluindo artigos famosos do meio dos esportes, da música e de filmes icônicos da cultura pop enquanto você foge dos paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene , onde suas férias somente para adultos serão objeto de fascínio e interesse com glamour e exclusividade.

