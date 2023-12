Premierminister und Minister für Tourismus von Jamaika nehmen an Eröffnungsfeier des Hideaway at Royalton Blue Waters teil

MONTEGO BAY, Dec. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts hat am 13. Dezember 2023 ein bedeutsames Ereignis gefeiert: die offizielle Eröffnungszeremonie seines neuesten Anwesens, Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, das Mitte November in Montego Bay, Jamaika, seine Pforten öffnete. Dieses prestigeträchtige Ereignis wurde durch die Anwesenheit des jamaikanischen Premierministers Andrew Holness und des Ministers für Tourismus Edmund Bartlett gewürdigt, die freundlicherweise an der Zeremonie teilnahmen.



Der Tag begann mit der Ankunft des Premierministers im Hideaway at Royalton Blue Waters, gefolgt von einer ausführlichen Besichtigung des Anwesens, einschließlich der modernen Unterkünfte. Die Eröffnungszeremonie wurde von den Spitzenmanagern von Blue Diamond Resorts geleitet und markiert den wichtigsten Meilenstein für das Unternehmen in der Region seit der Eröffnung des Royalton Negril im Jahr 2017.

Jordi Pelfort, President von Blue Diamond Resorts, drückte seine Dankbarkeit und Anerkennung für die zentrale Rolle aus, die Jamaika auf dem Weg des Unternehmens eingenommen hat. Pelfort betonte, dass der einzigartige Charme und die Lebendigkeit der Insel eine wesentliche Rolle für den Erfolg von Blue Diamond Resorts gespielt haben. In seiner Ansprache unterstrich Pelfort das Engagement für die jamaikanische Bevölkerung, das über die Gastfreundschaft hinausgeht und auch die Unterstützung und Förderung der Gemeinden umfasst, die das Resort mit offenen Armen aufgenommen haben.

Minister Edmund Bartlett schloss sich mit einer Rede an, in der er die Bedeutung des Hideaway at Royalton Blue Waters für die jamaikanische Tourismuslandschaft hervorhob. Auch Premierminister Andrew Holness äußerte sich anerkennend und betonte die Bedeutung solcher Investitionen für die Ankurbelung der lokalen Wirtschaft und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung.

Der Höhepunkt der Zeremonie war das offizielle Durchschneiden des Bandes, das den Beginn eines neuen Kapitels für Hideaway at Royalton Blue Waters symbolisierte. Die Feierlichkeiten wurden mit einem Cocktailempfang in der Lobby des Resorts fortgesetzt, und der Tag endete mit einem exklusiven privaten Mittagessen im Restaurant Dorado, das einen würdigen Abschluss für dieses bedeutsame Ereignis bildete.

Blue Diamond Resorts bedankte sich beim Premierminister, dem Minister für Tourismus und allen Ehrengästen für ihre Teilnahme an diesem bedeutenden Ereignis, das einen wichtigen Meilenstein im anhaltenden Engagement des Unternehmens für Jamaika und seine Bevölkerung darstellt.

