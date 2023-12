Découvrez la gamme Galaxy Book4 : Le Galaxy Book le plus intelligent et le plus puissant à ce jour

La série Galaxy Book4 associe un design ultra-portable, des performances élevées et une connectivité sans limite pour redéfinir l'expérience PC

MISSISSAUGA, Ontario, 15 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada Inc. a annoncé aujourd’hui le lancement de sa gamme d’ordinateurs les plus intelligents à ce jour : le Samsung Galaxy Book4 Ultra, le Galaxy Book4 Pro 360 et le Galaxy Book4 Pro. La dernière gamme Galaxy Book4 est livrée avec un nouveau processeur intelligent, un écran plus dynamique et interactif1, et est sécurisée par Knox. Cette gamme marque le début d'une nouvelle ère d’ordinateurs intelligents Samsung qui peuvent offrir une productivité améliorée.1 Ces améliorations de l’IA rehaussent également l’écosystème Samsung Galaxy et s’inscrivent dans la vision de l’entreprise en matière d’innovation en matière d’IA, pour aujourd’hui et pour demain.

« Samsung s’engage à habiliter les gens à découvrir de nouvelles possibilités qui améliorent leur quotidien. Ce nouveau paradigme peut être atteint grâce à notre vaste écosystème Galaxy et à une collaboration ouverte avec d’autres chefs de file de l’industrie », a déclaré TM Roh, président et chef du secteur eXperience mobile chez Samsung Electronics. « La gamme Galaxy Book4 joue un rôle clé en apportant une connectivité transparente à notre écosystème qui élargira la façon dont les gens interagissent avec leur ordinateur, leur téléphone, leur tablette et d’autres appareils pour des expériences vraiment intelligentes et connectées. »

Productivité intelligente améliorée par une performance sécurisée

La gamme Galaxy Book4 est équipée d’un processeur intelligent pour une performance puissante. La toute dernière gamme est livrée avec un nouveau processeur Intel® Core™ Ultra 9 qui combine une unité centrale plus rapide, un processeur graphique plus performant et une unité de traitement neuronal nouvellement ajoutée dans un seul ensemble2. Combiné au premier programme d’accélération de l’IA pour ordinateur d’Intel, qui comprend plus de 100 applications d’IA provenant de fournisseurs de logiciels indépendants, le nouveau processeur propose aux utilisateurs de nouvelles capacités d’IA exceptionnelles. Le processeur graphique pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 40703 propulse l’expérience utilisateur au niveau supérieur. La créativité est décuplée grâce à des outils de création rapides et génératifs basés sur l’IA et soutenus par la technologie NVIDIA Studio qui vous permet de créer des images époustouflantes avec un simple texte en quelques secondes grâce à la diffusion stable optimisée par RTX. Les utilisateurs du Galaxy Book4 Ultra peuvent également s’immerger dans des jeux grâce à la technologie NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) qui crée des images de meilleure qualité pour plus de 500 jeux et applications populaires au moyen du ray tracing.

Le Galaxy Book4 Ultra réduit également la chaleur et le bruit du ventilateur grâce à un nouveau système de refroidissement, comprenant une chambre à vapeur 11 % plus large et un ventilateur double avec un espacement irrégulier des pales4. Vous pouvez utiliser votre appareil plus longtemps sur une seule charge grâce à une efficacité énergétique accrue5. Les utilisateurs du Galaxy Book4 Ultra peuvent également prolonger l’autonomie de la batterie de 55 % en seulement 30 minutes6 à l’aide de l’adaptateur4 de 140 W qui est 1,4 fois plus grand que son prédécesseur.

La confidentialité et la sécurité des données sont devenues de plus en plus importantes, c’est pourquoi Samsung s’appuie sur son héritage en matière de sécurité avec Samsung Knox et des mesures de sécurité renforcées au niveau du jeu de puces pour la série Galaxy Book pour la première fois. Les trois modèles sont dotés d’une nouvelle puce de sécurité Samsung Knox discrète qui sécurise les données critiques du système séparément, ce qui s’ajoute aux efforts de sécurité multicouches déjà déployés par Intel et Microsoft.

Écran éblouissant et connectivité de niveau supérieur pour une performance en tout temps et en tout lieu

L’écran amélioré de la gamme Galaxy Book4 vous propose une vue claire, ce qui vous permet de rester productif lors de vos déplacements. La gamme propose une expérience visuelle incroyable avec un écran AMOLED dynamique 2X qui offre un contraste clair et des couleurs vives. Vision Booster utilise un algorithme extérieur intelligent pour améliorer automatiquement la visibilité et la reproduction des couleurs dans des conditions lumineuses, tandis que la technologie antireflet7 réduit les reflets gênants. Avec un écran tactile maintenant ajouté aux trois modèles, la gamme Galaxy Book4 propose non seulement une expérience de visionnement claire, mais est également plus interactive, offrant une interface utilisateur tactile familière, similaire à l’expérience sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.

La qualité du son est tout aussi importante pour une expérience PC bien équilibrée, avec des octaves élevées et des basses riches diffusées par les quatre haut-parleurs AKG avec Dolby Atmos® pour un son clair et net. Les deux microphones avec l’annulation bidirectionnelle du bruit par l’IA captent clairement votre voix pendant les appels vidéo, même dans les environnements extérieurs bruyants. Lorsqu’il est jumelé aux oreillettes Galaxy Buds2 Pro, LE Audio8, une norme audio Bluetooth avancée, permet des sons réalistes avec une latence réduite pour rendre les expériences, comme les jeux, plus immersives. Auto Switch9 vous permet de connecter facilement vos oreillettes Galaxy Buds à plusieurs appareils, de votre téléphone intelligent, tablette et montre à votre téléviseur et maintenant à votre ordinateur, afin que vous puissiez écouter vos appareils sans intervention manuelle. Un grand pavé tactile et une vaste gamme de ports, y compris un nouveau port HDMI 2.1, sont également conçus pour améliorer la convivialité de la gamme Galaxy Book4. Toutes ces caractéristiques sont emballées dans un design mince et léger qui permet de puissantes possibilités lors de vos déplacements.

Avec les téléphones intelligents et les tablettes Galaxy, les utilisateurs de la gamme Galaxy Book4 peuvent profiter de fonctionnalités de productivité et de créativité encore plus performantes. Conçu pour aider tout le monde à devenir un créateur, Samsung Studio,10 un nouvel outil de création vidéo offert sur tous les appareils Samsung Galaxy, vous permet de continuer à modifier les vidéos faites sur votre téléphone ou votre tablette plus en détail sur votre ordinateur. Photo Remaster, maintenant offert sur Samsung Gallery pour PC, vous permet de corriger rapidement les photos et d’effacer automatiquement les ombres et les réflexions indésirables grâce à l’optimisation activée par l’IA. Le deuxième écran11 vous permet d’utiliser votre tablette comme moniteur pour votre Galaxy Book4 et d’augmenter votre productivité grâce à une variété de modes d’affichage tels que Dupliquer, Extension et maintenant Rotation.

Disponibilité12

La gamme Samsung Galaxy Book4 sera progressivement offerte dans certains marchés, y compris le Canada, en 2024. La gamme est offerte dans une finition raffinée et minimaliste avec une plus grande variété de matériaux recyclés, y compris les plastiques, le verre et l’aluminium13.

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie14.

Fiche technique du produit

Galaxy Book4 Ultra (16 pouces) Dimensions15 355,4 x 250,4 x 16,5 mm Poids16 1,86 kg Système d’exploitation17 Windows 11 Édition familiale Écran18 écran AMOLED tactile WQXGA+ (2880 x 1800) de 16 pouces avec un format d’image de 16:10

400 nits, VRR de 48~120 Hz, 120 % du volume colorimétrique DCI-P3 Processeur19 Intel® Core™ Ultra 9/ Core™ Ultra 7 (édition Intel® Evo™) Graphique19 Processeur graphique d’ordinateur portatif NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 avec processeur graphique GDDR6 de 8 Go

Processeur graphique d’ordinateur portatif NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 avec processeur graphique GDDR6 de 6 G Réseau20 Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2, Bluetooth v5.3 Couleur Argent Mémoire17 16 Go, 32 Go (LPDDR5x) Stockage17 512 Go/1 To SSD (PCIe), fente d’extension Appareil photo 2M (1080p HD intégrale) Microphone/

Haut-parleur Microphones doubles de qualité studio/Quatre haut-parleurs AKG

(caisson de graves Max 5Wx2, haut-parleur d’aigus 2Wx2), Dolby Atmos® Clavier21 Clavier Pro avec pavé numérique (clavier rétroéclairé) Batterie22 76 Wh (typique) Recharge23 Adaptateur 140 W USB Type-C Port d’alimentation24 Thunderbolt™ 4 (2), USB de type A, port HDMI 2.1 (prend en charge 8K@60, 5K@120), Micro SD, casque d’écoute/microphone





​ Galaxy Book4 Pro (14 pouces) Galaxy Book4 Pro (16 pouces) Dimension15 312,3 x 223,8 x 11,6 mm 355,4 x 250,4 x 12,5 mm Poids16 1,23 kg 1,56 kg Système d’exploitation17 Windows 11 Édition familiale Écran18 écran AMOLED tactile WQXGA+ (2880 x 1800) de 14 pouces avec un format d’image de 16:10

400 nits, VRR de 48~120 Hz,

120 % du volume colorimétrique DCI-P3 écran AMOLED tactile WQXGA+ (2880 x 1800) de 16 pouces avec un format d’image de 16:10

400 nits, VRR de 48~120 Hz,

120 % du volume colorimétrique DCI-P3 Processeur19 Intel® Core™ Ultra 7 (édition Intel® Evo™) Graphique19 Graphiques Intel® Arc™ (partagés) Réseau20 Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2, Bluetooth v5.3 Couleur Argent Mémoire17 16 Go (LPDDR5X) Stockage17 512 Go/1 To SSD (PCIe), fente d’extension Appareil photo 2M (1080p HD intégrale) Microphone/

Haut-parleur Microphones doubles de qualité studio/Quatre haut-parleurs AKG

(caisson de graves Max 5Wx2, haut-parleur d’aigus 2Wx2), Dolby Atmos® Clavier21 Clavier Pro (clavier rétroéclairé) Clavier Pro avec pavé numérique (clavier rétroéclairé) Batterie​25 63 Wh (typique) 76 Wh (typique) Recharge23 Adaptateur 65 W USB Type-C Port24 Thunderbolt™ 4 (2), USB de type A, port HDMI 2.1 (prend en charge 8K@60, 5K@120), Micro SD, casque d’écoute/microphone





Galaxy Book4 Pro 360 (16 pouces) Dimension15 355,4 x 252,2 x 12,8 mm Poids16 1,66 kg Système d’exploitation17 Windows 11 Édition familiale Écran18 écran AMOLED tactile WQXGA+ (2880 x 1800) de 16 pouces avec un format d’image de 16:10

400 nits, VRR de 48~120 Hz, 120 % du volume colorimétrique DCI-P3 Processeur19 Intel® Core™ Ultra 7/ Core™ Ultra 5 (édition Intel® Evo™) Graphique19 Graphiques Intel® Arc™ (partagés) Réseau20 Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2, Bluetooth v5.3 Couleur Argent Mémoire17 16 Go (LPDDR5X) Stockage17 512 Go/1 To SSD (PCIe) Appareil photo 2M (1080p HD intégrale) Microphone/

Haut-parleur Microphones doubles de qualité studio/Quatre haut-parleurs AKG

(caisson de graves Max 5Wx2, haut-parleur d’aigus 2Wx2), Dolby Atmos® Clavier21 Clavier Pro avec pavé numérique (clavier rétroéclairé) Stylet Stylet S Pen (dans la boîte) Batterie26 76 Wh (typique) Recharge23 Adaptateur 65 W USB Type-C Port24 Thunderbolt™ 4 (2), USB de type A, port HDMI 2.1 (prend en charge 8K@60, 5K@120), Micro SD, casque d’écoute/microphone



1 Comparativement à la gamme Galaxy Book 3 qui ne contient pas de fonctionnalités d’IA.

1 Comparativement à la gamme Galaxy Book 3.

2 Les spécifications peuvent varier selon le modèle ou le marché. Par rapport à la gamme précédente.

3 Les spécifications peuvent varier selon le modèle ou le marché. Prise en charge sur le Galaxy Book4 Ultra seulement.

4 Prise en charge sur le Galaxy Book4 Ultra seulement. Par rapport au Galaxy Book3 Ultra.

5 D’après les résultats de tests de laboratoire internes réalisés par Samsung sur la durée de lecture vidéo locale. Testé avec les résultats d’une version de prélancement de l’appareil à l’aide d’un chargeur de 140 W dans la boîte de réception sous les paramètres (lecture vidéo 1080p à partir de fichiers vidéo stockés sur le stockage local de l’appareil, lecteur vidéo et télévision avec plein écran, luminosité-150 nits, écouteur câblé avec volume par défaut, mode avion activé, rétroéclairage du clavier désactivé) sans connexion Wi-Fi ou réseau mobile, mesurer le temps jusqu’à ce que le dispositif soit déchargé à 2 %. L’autonomie de la batterie varie selon les paramètres, l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et autres facteurs.

6 D’après les résultats de la recharge de la batterie des tests en laboratoire internes de Samsung, effectués avec un chargeur de 140 W, alors qu’il reste 2 % de puissance, que tous les services et toutes les fonctions sont désactivés et que l’écran est éteint. La vitesse de chargement réelle peut aussi varier selon l’usage réel, les conditions de chargement et autres facteurs.

7 Le verre Corning® Gorilla® Glass avec DX complète la robustesse légendaire du verre Corning® Gorilla® pour offrir à la fois une optique antireflet et une résistance améliorée à l’abrasion. Le verre composite de Corning améliore la lisibilité de l’écran grâce à une amélioration de 75 % de la réflexion de la surface avant, par rapport au verre standard, et augmente le rapport de contraste de l’écran de 50 % à luminosité égale.

8 Disponible sur les oreillettes Galaxy Buds2 Pro mises à jour à la dernière version du micrologiciel.

9 Disponible sur les oreillettes Galaxy Buds2 Pro mises à jour à la dernière version du micrologiciel. Les téléphones intelligents et les tablettes Galaxy dotés de One UI 3.1 ou d’une version ultérieure, de la série Galaxy Watch4 ou d’une version ultérieure et les téléviseurs Samsung lancés en février 2022 ou une version ultérieure après avoir reçu une mise à jour du micrologiciel à partir de juillet 2022. La fonction Auto Switch (Commutateur automatique) avec téléviseur n’est disponible que pour passer et recevoir des appels téléphoniques.

10 L’utilisation de l’application Samsung Studio PC peut nécessiter une mise à jour de l’application à partir de la boutique Microsoft.

11 Les deux appareils doivent être connectés au même compte Samsung. Nécessite la gamme Galaxy Tab S7 ou une version ultérieure, et la Tab Active4 Pro avec One UI 3.1 ou une version ultérieure.

12 La disponibilité peut varier selon le marché. Les modèles, couleurs et tailles pris en charge peuvent varier en fonction du marché.

13 Le Galaxy Book4 Ultra est constitué d’un minimum de 20% de plastique recyclé post-consommation provenant de filets de pêche mis au rebut dans la partie intérieure supérieure de l’étui, ainsi que d’un minimum de 20% de plastique recyclé post-consommation provenant de barils d’eau mis au rebut dans la charnière du couvercle, l’évent avant de l’étui, l’intérieur avant gauche, l’intérieur avant droit, l’intérieur supérieur supérieur de l’étui, l’intérieur arrière gauche, l’intérieur arrière droit et le pied de l’étui. La lentille LED contient un minimum de 10 % de plastique recyclé pré-consommation provenant de sous-produits de la fabrication de chaussures, le boîtier arrière contient un minimum de 30 % d’aluminium recyclé pré-consommation, le boîtier supérieur et le boîtier avant contiennent un minimum de 20 % d’aluminium recyclé pré-consommation et le verre du pavé tactile contient un minimum de 40 % de verre recyclé pré-consommation. Les mesures ci-dessus sont basées sur le poids.

14 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca_fr/terms

15 La précision des chiffres peut varier en fonction des mesures utilisées. La hauteur varient selon le processus de fabrication.

16 Le poids varie selon le processus de fabrication.

17 La disponibilité peut varier en fonction des appareils.

18 400nit (Typ), 500 nit (HDR) - VESA HDR 500 authentification, HDR contenu seulement.

19 Les spécifications peuvent varier selon le modèle ou le marché.

20 La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur. La disponibilité du Wi-Fi 6E peut varier en fonction de la version du système d’exploitation, du marché, de l’emplacement, des conditions du réseau et d’autres facteurs. Routeurs réseau sans fil Wi-Fi 6E requis et vendus séparément.

21 La disposition du clavier peut varier selon le marché.

22 Valeur typique de la capacité de la capacité de la batterie testée en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 73,8 Wh.

23 Le chargeur de boîte de réception et le câble de données sont USB Type-C.

24 La vitesse réelle de l’adaptateur USB peut varier selon l’environnement de l’utilisateur.

25 Valeur typique de la capacité de la capacité de la batterie testée en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimum) est de 73,9 Wh pour le Pro 16 pouces et de 62,1 Wh pour le Pro 14 pouces.

26 Valeur typique de la capacité de la capacité de la batterie testée en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 73,9 Wh.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6232b262-47d1-4e0e-a12f-75d6038b3dd8/fr