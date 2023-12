Canada Carbon et la municipalité de Notre-Dame-du-Laus annoncent la création d'un comité consultatif communautaire

Notre-Dame-du-Laus, QC, Canada, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « CCB ») (TSX-V : CCB), conjointement avec la municipalité de Notre-Dame-du-Laus (NDL), est fier d'annoncer la création d'un Comité consultatif communautaire (le « Comité ») pour appuyer les efforts de la Société dans le développement du projet de mine de graphite Asbury à Notre-Dame-du-Laus. Ce Comité servira de moyen formel d'échange d'information et de suivi entre CCB et les résidents de NDL. Il favorisera la collaboration entre les citoyens et la Société, et optimisera le développement d'un projet très prometteur ayant la capacité de bénéficier à l’ensemble de la communauté et à l'économie régionale.



Le comité consultatif communautaire aurait pour mandat de faire des recommandations à Canada Carbon afin d'influencer le processus de développement de la mine, d'assurer les meilleures pratiques, de proposer des solutions centrées sur la communauté et de maximiser les bénéfices socio-économiques. Conscient des multiples répercussions qu'un tel projet peut avoir sur la communauté locale et la région, Canada Carbon tient à s'assurer qu'il intègre les points de vue de ceux qui seront les plus touchés par le projet : les citoyennes et citoyens de NDL.

« La mise sur pied de ce comité citoyen issus de divers secteurs d’activités locales contribuera à maximiser les retombées économiques, durables et sociales mais aussi et surtout de préserver notre qualité de vie » a mentionné David Cyr, maire de Notre-Dame-du-Laus.

« Il est essentiel pour Canada Carbon de travailler de manière transparente et collaborative avec les communautés locales et de s'assurer qu'elles ont toutes les chances d'être entendues. Le Comité sera une ligne de communication directe et ouverte en permanence avec la municipalité et les citoyens de NDL. Nous sommes extrêmement satisfaits du dialogue constructif déjà établi avec la municipalité. Il est essentiel d'incorporer l'apport de tous les intervenants pour assurer le soutien à un projet qui profitera à la région, à la province et qui pourrait jouer un rôle clé dans la création de la chaîne d'approvisionnement de la filière batterie. À cette fin, CCB prévoit travailler avec le maire David Cyr et la direction générale pour organiser la première réunion de ce Comité dès le début de la nouvelle année. Nous sommes ravis que des citoyens s’impliquent dans la mise en place de ce forum consultatif. » a déclaré Ellerton Castor, Président-directeur général de Canada Carbon.

Pour plus d'informations sur les activités minières de Canada Carbon, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : www.canadacarbon.com .

À propos de Canada Carbon Inc.

Canada Carbon Inc. est une société d'exploration minière qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de gisements de graphite. La société a acquis deux mines de graphite historiques, les mines Miller et Asbury, situées respectivement à Grenville-sur-la-Rouge et à Notre-Dame-du-Laus au Québec. Canada Carbon s'engage à réaliser son potentiel en tant que producteur de graphite de haute qualité tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale.

CANADA CARBON INC.

“Ellerton Castor”

Président-Directeur Général

Immeuble Canadian Venture

82 Richmond Street East

Toronto (Ontario) M5C 1P1

T: (905) 407-1212

Email: info@canadacarbon.com

Web: www.canadacarbon.com

