Papiers Tissu KP annonce le départ à la retraite du chef des finances Mark Holbrook et la nomination de Michael Keays

MISSISSAUGA, Ontario, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (« PTKP ») (TSX : KPT) a annoncé aujourd’hui que M. Mark Holbrook a décidé de prendre sa retraite du poste de chef des finances de PTKP et Produits Kruger inc. (« Produits Kruger »). M. Michael Keays le remplacera à compter du 11 mars 2024.



M. Mark Holbrook a commencé sa carrière il y a 25 ans au sein de Papiers Scott et a occupé des postes de direction de plus en plus élevés au sein de Produits Kruger. Il a été nommé chef des finances en 2012. Le temps passé par M. Holbrook chez Produits Kruger a été riche en réalisations, en contributions, en leadership; il a eu une grande incidence sur l’organisation. Au cours de sa carrière, M. Holbrook a supervisé tous les aspects de nos activités financières, apportant une vision stratégique pour guider la prise de décision tout en assurant la santé financière de notre société. Il est un collègue extrêmement précieux possédant une connaissance institutionnelle de Produits Kruger et de notre secteur.

M. Holbrook a gentiment accepté de demeurer à titre de conseiller spécial jusqu’au 31 décembre 2025. Il relèvera du chef de la direction. Il consacrera initialement son temps à soutenir la transition au nouveau chef des finances et dirigera ensuite des projets stratégiques importants. « En mon nom personnel et au nom de tous les employés, nous souhaitons remercier Mark pour ses 25 années de service et son dévouement à notre entreprise. » a déclaré M. Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger.

M. Michael Keays est au service de Produits Kruger depuis 2008 et a fait progresser sa carrière en occupant divers postes de direction de responsabilités croissantes dans le domaine des finances dans toutes nos unités d’exploitation au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Il est actuellement vice-président, Finances d’entreprise et a accompli de nombreuses réalisations au cours des 15 dernières années. M. Keays possède une expertise impressionnante dans le domaine des finances et une vaste expérience qui contribuera sans aucun doute au succès continu de Produits Kruger. « Nous sommes convaincus que Michael jouera un rôle clé dans la réalisation de nos objectifs financiers, la promotion d’une croissance durable et le renforcement des capacités de l'équipe financière. Michael travaillera en étroite collaboration avec le conseil d’administration et nos équipes pour mettre en place des stratégies financières efficaces conformes à nos objectifs commerciaux. » a déclaré M. Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger.

M. Keays est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université d’Ottawa et est comptable professionnel agréé.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 13,1 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 2 800 personnes et exploite neuf usines certifiées FSCMD (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

Pour plus d’informations :

François Paroyan

Vice-président directeur, chef du contentieux et affaires internes

Produits Kruger Inc.

905-812-6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca